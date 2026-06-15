Socialsekreterare till mottagandet på Enheten för barn och familj
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-06-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Vi söker en socialsekreterare till Enheten för barn och familj med placering i vårt mottagande. Vi på enheten vill bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor. Vi arbetar med barn och unga 0-18 år samt deras föräldrar och nätverk. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt.
Hos oss erbjuds du en arbetsvardag som innebär stor variation, såväl i uppdrag som i de verksamheter och människor du möter. Det är en utmanande men rolig och lärorik tjänst där du får möjlighet att bidra med din fulla kompetens.
Ditt nya jobb
Som socialsekreterare i mottagandet på Enheten för barn och familj är du ofta den första kontakten för barn, familjer, oroliga medmänniskor och myndigheter som gör orosanmälningar. Ditt huvudsakliga uppdrag är att ta emot, bedöma, utreda inkommna orosanmälnaingar och ansökningar som rör barn och unga upp till 18 år samt deras familjer. Arbetet präglas av högt tempo, juridisk bedömning enligt Sol och LVU, rådgivning och nära sammarbete med andra samarbetspartners och myndigheter. Det kan också bli aktuellt att arbeta med att utreda barns behov och föräldrars förmågor utifrån orosanmälningar och ansökningar.
Arbetet är intressant, utmanande och mångfacetterat och passar dig som gillar stimuleras av komplexa situationer och utmaningar som kräver problemlösning och kreativitet.
När du börjar hos oss får du introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller kollegialt stöd, ett nära ledarskap, veckovisa ärendedragningstillfällen samt extern handledning. Alla socialsekreterare vidareutbildas i den nationella Yrkesresan. Vi jobbar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö med olika zoner, det finns viss möjlighet för hemarbete.
Vanliga arbetsuppgifter
Göra skyddsbedömningar och förhandsbedömninger utifrån inikommna orosanmälningar.
Inledande kontakt med barn, föräldrar och samarbetspartners.
Utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden samt dokumentering.
Stödja och hjälpa människor i kritiska och utmanande situationer.
Samtal av rådgivande karaktär och samverkan med samarbetspartners och myndigheter.
Din kompetens
Krav
Du har socionomexamen.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Du har god datorvana.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har B-körkort
Meriterande
Utbildning och erfarenhet av att arbeta enligt Signs of safety.
Kunskaper och erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Viva.
Vi söker dig
Vi tror att din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är en av dina styrkor. För att vara skicklig på det ser vi att du dels är en duktig och aktiv lyssnare som är bra på att skapa en öppen och tillitsfull kommunikation med andra, dels är trygg i dig själv och lyhörd för andras behov och åsikter. I stressiga och utmanande situationer är du den som bevarar lugnet och fokuserar på det som är viktigt. Det gör att du har förmåga att fatta väl genomtänkta beslut och agera på ett effektivt sätt.
Som socialsekreterare är du van att följa lagar och riktlinjer, men samtidigt är du kreativ och inte rädd för att tänka utanför boxen vilket gör att du ofta bidrar med nya perspektiv och lösningar.
Slutligen är det viktigt att du kan organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Blir du aktuell för intervju ber vi dig att komplettera med utdrag från misstanke- och belastningsregister.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Inga-Lill Olausson ingalill.olausson@ostersund.se +4663144519 Jobbnummer
9963779