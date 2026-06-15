Lärare i svenska med ev. arbetslagsledaransvar åk 4-6 Vittra Frösunda
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2026-06-15
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i svenska samt möjlighet till arbetslagsledare åk 4-6 på Vittra Frösunda.
Vittra Frösunda i Solna startade sin verksamhet hösten 2002 och ligger i vackra lokaler på Anders Lundströms gata i det natursköna Frösunda, nära Solna station med goda kommunikationer.
Vi har både förskola och grundskola hos oss. På Vittra Frösunda finns ungefär 500 barn och elever i åldrarna 1-16 år.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 80-100%. Tjänsten innefattar undervisning i svenska på 80% och ev. arbetslagsledare 20% . Du kommer att undervisa i ämnet svenska för elever i åk 4-6 samt vara ansvarspedagog. Vårt juniorlag (mellanstadium) arbetar med åldersblandade klasser, två 4-5:or och två 5-6:or. totalt fyra klasser.
Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där eleverna lär sig om sig själva och omvärlden. Vi uppmuntrar ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärandet.
Vi söker dig som med engagemang, kreativitet och med driv vill vara en del av vår verksamheten på Vittra Frösunda. Du brinner för elevernas lärande och du är en trygg och stabil vuxen. Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska för åk 4-6.
För att även vara aktuell i rollen som arbetslagsledare ser vi gärna att du haft liknande uppdrag samt har stort intresse för skolutveckling. En arbetslagsledare inom Vittra är en del av skolans ledningslag, är med och fattar beslut samt driver skolan gemensamma utvecklingsprocesser. Du ansvarar även för den dagliga driften i arbetslaget tillsammans med dina kollegor.
Vi erbjuder
Som pedagog i Vittra får du möjlighet att påverka och bidra till barn och ungdomars utveckling – hos oss växer kunskap och människor. I Vittra tillhör du som pedagog ett arbetslag där ni ständigt arbetar med att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för barns och elevers lärande. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 där du deltar i möten två eftermiddagar i veckan.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och som pedagog i Vittra har du en egen individuell utvecklingsplan. Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi också våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy samt intern och extern professionsutveckling.
Som arbetslagsledare kommer du att gå Vittras obligatoriska arbetslagsledarutbildning.
Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar samt friskvårdsbidrag på 5000:- per år. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidare tjänst med start 10 augusti 2026. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna bitr. rektor Ulrika Rydsheim på 08-4449472 eller mailadress ulrika.rydsheim@vittra.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
169 73 SOLNA Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Ulrika Rydsheim ulrika.rydsheim@vittra.se Jobbnummer
9963780