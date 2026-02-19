Avlösare /Ledsagare Vellinge kommun.
Forenede Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-02-19
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta extra som ledsagare eller avlösare i Vellinge kommun.
Vi har spralliga / glada tjejer & killar som önskar hitta en ny Ledsagare / Avlösare i hela Vellinge kommun. Våra kunde har olika behov och önskemål.
Är du du påhittig och tycker om att hitta på saker och kan motivera så är du rätt person.
Är du i åldern 20 - 30år så är det meriterande då våra kunder önskar yngre personer.
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Brinner du för att arbeta med människor? Vill du jobba med enskilda personer som p.g.a. funktionsnedsättning behöver extra stöd i vardagen? Då kanske du är den vi söker!
Uppdragen skiljer sig åt hos olika kunder och arbetsuppgifterna varierar utifrån den enskildes behov och önskemål. Gemensamt i alla uppdrag är att stödja den enskilde att leva ett så rikt och självständigt liv som möjligt utifrån LSS intentioner.
Kvalifikationer Vi söker dig med stort engagemang för dina medmänniskor. Som har en förmåga att förstå andra människors behov av stöd. Vi vill att du är ansvarstagande och kan ta initiativ. Vidare söker vi dig som utför ditt uppdrag med kunden i fokus och på ett professionellt sätt.
Personliga egenskaper efterfrågas utifrån kundens önskemål.
Detta uppdrag passar dig som studerar eller har en deltidsanställning.Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Du måste behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med autism är detta meriterande.
Kan du prata och förstå Engelska.
Arbetstider
Du arbetar oftast helg och kväll men det kan även vara dagtid. Flexibelt schema.
Anställningarna varierar mellan 8 - 30h/månad
Sista ansökningsdagen: 2026-03-15
Vi undanber oss ansökningar via mail
Sök via länk eller på vår hemsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7263020-1851273". Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Geijersgatan 4A (visa karta
)
216 18 LIMHAMN Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9752570