Avgiftshandläggare
Vill du arbeta med ett viktigt samhällsuppdrag där noggrannhet, service och rättssäkerhet står i fokus? Nu söker vi en avgiftshandläggare som vill vara med och säkerställa korrekta avgifter inom vård och omsorg.
Som avgiftshandläggare har du en central roll i att utreda, beräkna och fatta beslut om avgifter för exempelvis hemtjänst och särskilt boende. Ditt arbete bidrar till att våra invånare får rätt avgift - på rätt grund.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för hela processen kring avgifter från informationsinhämtning till beslut och uppföljning. Arbetet innebär både självständiga bedömningar och många kontaktytor, där du ger stöd och information till invånare och samarbetspartners.
Du kommer bland annat att:
* Hämta in och registrera uppgifter om inkomster och boendekostnader från enskilda, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.
* Beräkna avgifter samt genomföra omprövningar av betalningsförmåga.
* Fatta beslut och informera den enskilde, inklusive hur beslut kan överklagas.
* Dokumentera och uppdatera uppgifter i verksamhetssystem.
* Arbeta med administration kopplad till debitering och avgiftssystem.
* Besvara frågor från invånare, anhöriga, utförare och andra aktörer.
* Samarbeta med ekonomifunktion och andra interna kontakter.
* Säkerställa korrekt information i utskick, via kontaktcenter och på webben.
* Följa utvecklingen inom området (omvärldsbevakning).
* Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har utbildning inom exempelvis ekonomi eller administration, eller annan likvärdig utbildning
* har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och god digital kompetens
* uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
* har ett pedagogiskt och serviceinriktat bemötande
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av avgiftshandläggning eller myndighetsutövning
* erfarenhet av ekonomiadministration inom offentlig verksamhet
* arbetat i systemen LifeCare och/eller Unit4
* förståelse för sambandet mellan avgifter och kundfakturering
* intresse för digital utveckling och förbättringsarbete
Som person är du:
* strukturerad och självgående
* ansvarstagande och trygg i dina bedömningar
* bra på att planera och prioritera, även vid förändringar
* lösningsorienterad och ser möjligheter i utveckling
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Vilken typ av utdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317833".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Tf verksamhetschef
Marie Lundqvist marie.lundqvist.e@enkoping.se
