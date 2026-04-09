Avfallsingenjör
Ett nytt kapitel AB / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2026-04-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett nytt kapitel AB i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Kävlinge
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker en avfallsingenjör som vill bidra i arbetet med hantering av farligt avfall och bli en viktig del i flödet, där du får säkerställa att struktur, logistik och dokumentation sköts säkert och effektivt. Din roll är mycket viktig och vi söker dig som förutom kunskap om farligt avfall också har erfarenhet/intresse för ledarskap, är trygg i dig själv och vill vara en viktig del i ett större sammanhang av olika samarbetande funktioner.
Vad efterfrågas:
Att du har någon form av teknisk- eller millöinriktad eftergymnasial utbildning, gärna kunskap/erfarenhet av tung industri/kärnkraft, kunskap om regelverk och aktörer inom området. Vi ser gärna att du idag eller tidigare har någon form av ledande befattning och gärna erfarenhet av projektarbete. Du bör ha några års arbetslivserfarenhet efter avslutad eftergymnasialt studerande men med rätt driv kan du vara relativt ny på arbetsmarknaden.
Vem är du som person:
Du är trygg, lugn, tålmodig, strukturerad, en person som lätt får överblick över helheten och som gärna arbetar i tvärfunktionella team. Du behöver ha en fallenhet för dokumentation, flöden och sträva efter hög kvalité. Du räds inte nya utmaningar, men gör det samtidigt med eftertanke och med säkerhet i fokus. Arbetet kan komma att innebära att du får ansvara för mindre delprojekt på egen hand och det är i så fall något som känns ansvarsfullt och givande för din personliga utveckling. Du har givetvis god kunskap om farligt avfall och kärnkraft, eller åtminstone ett intresse och en stark vilja till att lära dig mer.
Övrigt:
Säkerhetsklassad tjänst,
viss möjlighet till arbete hybrid (mestadels på plats),
Arbetsplatsen ligger inte centralt i Malmö, pendlingsavstånd,
Körkort för bil krävs
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift krävs.
När: Tillträde enligt överrenskommelse, under våren.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
211 09 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Jobbnummer
9844180