Senior System Integration Engineer Kommunikationsystem
octo ctrl AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-04-18
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos octo ctrl AB i Arboga
Drivs du av att ta ansvar för helheten när det verkligen gäller?
Placering: Arboga initialt, med successiv övergång till Enköping · Heltid · Svensk säkerhetsprövning krävs
Välkommen till en roll där du får mandat att styra integrationen, inte bara delta i den. Det här är jobbet för dig som redan idag är den andra vänder sig till när systemen inte riktigt beter sig som de ska - och som vill jobba med kommunikationssystem i säkerhetsklassade miljöer där helheten faktiskt måste hålla.
Din roll
Som Senior System Integration Engineer hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp kapacitet inom kommunikation och systemintegration kopplad till svensk försvarsförmåga. Du driver integrationsarbetet genom hela livscykeln - från strategi och upplägg till verifiering och drift - och arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med specialister och kollegor hos kund.
För att lyckas behöver du stark systemförståelse och förmåga att se helhet. Du analyserar beroenden, risker och tekniska begränsningar, och bidrar till att forma arbetssätt som gör komplexa system hanterbara över tid. Din uppgift är inte bara att lösa tekniska problem, utan också att fatta de tekniska beslut som gör att andra kan leverera.
Tjänsten är placerad i Arboga initialt. Parallellt bygger vi upp verksamheten i Enköping och rollen förflyttas dit över tid. Du får vara med från start när ett nytt team etableras, med möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och teknisk riktning.
I rollen ingår bland annat att:
Planera och leda integrationsarbete mellan system och delsystem
Ta fram integrationsstrategier och testupplägg
Identifiera beroenden, risker och tekniska begränsningar
Driva felsökning och analys av komplexa problem
Säkerställa att system uppfyller krav i praktiken
Fungera som tekniskt stöd och bollplank för teamet
Delta i dialog med andra funktioner, kund och externa parter
Du är van att ta ansvar och fatta tekniska beslut, även i situationer utan tydliga svar. Du är bra på att se helheten, prioritera rätt och förklara komplexa sammanhang så att andra förstår. Du är en person andra lyssnar på i tekniska frågor - inte för att du kräver det, utan för att du har förtjänat det.
Vi tror att du har erfarenhet inom några av följande områden:
Flera års erfarenhet av integration eller systemarbete
Tekniskt komplexa systemmiljöer
Test, verifiering och felsökning
Nätverk och kommunikation
Radiosystem eller samband
Dokumentation och teknisk rapportering
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Erfarenhet från försvarsindustrin
Cisco- eller VoIP-baserade lösningar
IT- och nätverkssäkerhet
Linux, skriptning eller förmåga att läsa och förstå kod
Integration av system på fordon
Erfarenhet av att handleda eller utveckla mer juniora kollegor
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vad du blir en del av
Vi är ett litet och selektivt konsultbolag med fokus på försvarsindustrin. Det betyder att du inte blir en "resurs", du är en del av leveransen och av hur vi bygger bolaget.
Du får en trygg anställning med konkurrenskraftig fast lön, tjänstepension och försäkringar. Du väljer din utrustning själv och har en utbildningsbudget som faktiskt används. Kulturen bygger vi genom att ses och göra saker tillsammans - kickoff, återkommande träffar och enkla vardagsgrejer som håller ihop teamet även när alla sitter i uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559366-0011) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arboga Jobbnummer
9862679