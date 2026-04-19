Vikarierande enhetschef projekt och utveckling verk
2026-04-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Enheten projektering och utveckling verk (PUV)
Enheten projektering och utveckling verk (PUV) ansvarar för planering och projektering av både nyanläggningar och förnyelse av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer. PUV driver även projekt som utgör beslutsunderlag för strategiska vägval inom Region Gotlands nuvarande och framtida VA-försörjning. I uppdraget ingår dessutom arbete med Gotlands vattentäkter, exempelvis frågor som rör vattenskyddsområden och tillståndsprocesser för vattenuttag. Enheten har även ansvar för utveckling och utbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem.
Vi söker nu en vikarierande enhetschef för ett åtta månader långt uppdrag, med start så snart som möjligt och med fokus på att säkerställa kontinuitet och samtidigt driva arbetet på enheten framåt.
Vi erbjuder ett spännande och betydelsefullt arbete tillsammans med kunniga och utvecklingsorienterade kollegor i en kreativ arbetsmiljö. I anställningen ingår förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal.
Som vikarierande enhetschef leder du enheten och dess arbete med att utveckla och bygga ut våra vattenverk och reningsverk, med utgångspunkt i den långsiktiga VA-utvecklingen på Gotland. Du har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla enhetens dagliga samt operativa arbete, vilket inkluderar uppföljning avseende verksamhetens resultat och måluppfyllelse.
I ditt uppdrag ingår ett tillitsbaserat ledarskap och arbetsmiljöansvar för cirka åtta medarbetare. Du håller medarbetar- och lönesamtal, arbetar med kompetensplanering och ansvarar för rekrytering, bemanning och introduktion av nya medarbetare. Du har även budgetansvar för både drift och investeringar, vilket innebär att du arbetar med ekonomisk planering och uppföljning.
Du fungerar som ett tekniskt stöd och bollplank för gruppen och ansvarar för resursplanering samt uppföljning av enhetens projekt och arbetsuppgifter. Dessutom deltar du i avdelningens ledningsgrupp, där du bidrar till utvecklingen av både avdelningen, förvaltningen och Region Gotland som helhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen alternativt arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadssektorn som vi kan bedöma som likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift samt B-körkort.
Det är meriterande om du har ingenjörsutbildning inom maskin eller VA och dokumenterad utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och/eller arbetsmiljö. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledarerfarenhet samt tidigare chefs- eller ledarskapserfarenhet. Har du dessutom arbetslivserfarenhet inom VA-området är det en fördel, liksom om du har arbetat inom kommunal eller regional verksamhet.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt, med förmåga att anpassa ditt agerande efter situationen. Du tar ansvar, arbetar självständigt och strukturerat samt driver arbetet framåt. Du samarbetar väl, är lyhörd och kommunicerar tydligt. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet, samtidigt som du har en god helhetssyn och fattar beslut med verksamhetens bästa i fokus.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY
För detta jobb krävs körkort.
Projekt och utveckling verk
Marie Svedjer, Vision marie.svedjer@gotland.se
9862699