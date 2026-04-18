Restaurangbiträde till One Birria (Foodtruck) Norrköping

One Birria AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrköping
2026-04-18


Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda mat (tacos, quesadillas m.m.)
Servera kunder och ge god service
Hantera kassa och beställningar
Hålla rent och organiserat i foodtrucken
Delta i öppning och stängning

Kvalifikationer/Krav:

Du är mellan 18-27 år
Erfarenhet inom restaurang är meriterande men inget krav
Du är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
Serviceinriktad och positiv inställning
Flexibel med arbetstider (dag/kväll/helg)
Kan arbeta i team
Vi prioriterar sökande som är berättigade till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen (t.ex. Nystartsjobb eller introduktionsjobb)
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Deltid / Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Varierande schema
Start: Omgående / enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till:
one.birria2025@gmail.com
Märk din ansökan med: "Jobbansökan One Birria"
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: One.birria2025@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

One Birria AB (org.nr 559165-1780)
Silverringen 40 Lgh 1002 (visa karta)
603 69  NORRKÖPING

9862682

