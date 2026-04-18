System Engineer Kommunikationssystem
2026-04-18
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
Drivs du av att förstå systemen och samtidigt vara där de används?
Placering: Arboga initialt, med successiv övergång till Enköping · Heltid · Svensk säkerhetsprövning krävs
Välkommen till en roll där du kopplar ihop krav, design och verklighet. Det här är jobbet för dig som vill arbeta med kommunikationssystem i säkerhetsklassade miljöer, och som trivs i gränslandet där tekniska lösningar möter operativa behov.
Din roll
Som System Engineer hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp kapacitet inom kommunikation och systemintegration kopplad till svensk försvarsförmåga. Du arbetar i gränslandet mellan system, integration och användning - och säkerställer att det som specificeras på pappret faktiskt håller när det möter verkligheten.
För att lyckas behöver du stark systemförståelse och förmåga att se helhet. Du tolkar operativa behov och omsätter dem till tekniska lösningar, säkerställer spårbarhet mellan krav, design och funktion, och bidrar till att forma arbetssätt som gör komplexa system hanterbara över tid.
Tjänsten är placerad i Arboga initialt. Parallellt bygger vi upp verksamheten i Enköping och rollen förflyttas dit över tid. Du får vara med från start när ett nytt team etableras, med möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och teknisk riktning.
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med kravanalys och systembeskrivningar
Stötta integration och test ur ett helhetsperspektiv
Säkerställa spårbarhet mellan krav, design och funktion
Tolka operativa behov och omsätta dem till tekniska lösningar
Delta i verifiering och validering
Samverka med både tekniska team och användare
Bidra till struktur och arbetssätt som gör komplexa system hanterbara över tid
Du är nyfiken på hur system faktiskt fungerar i praktiken, strukturerad i ditt sätt att tänka och bekväm med att växla mellan teori och verklighet. Du ser helheten utan att tappa detaljerna, och förstår att den bästa tekniska lösningen är den som faktiskt används.
Vi tror att du har erfarenhet inom några av följande områden:
Systemarbete, kravhantering eller systemdesign
Tekniskt komplexa systemmiljöer
Verifiering och valideringNätverk och kommunikation
Radiosystem eller samband
Dokumentation och teknisk rapportering
Tekniskt arbete inom IT, telekom eller liknande
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
Erfarenhet från försvarsindustrin
Verktyg för kravhantering och spårbarhet, exempelvis DOORS
Cisco- eller VoIP-baserade lösningar
IT- och nätverkssäkerhet
Linux, skriptning eller förmåga att läsa och förstå kod
Integration av system på fordon
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Vad du blir en del av
Vi är ett litet och selektivt konsultbolag med fokus på försvarsindustrin. Det betyder att du inte blir en "resurs", du är en del av leveransen och av hur vi bygger bolaget.
Du får en trygg anställning med konkurrenskraftig fast lön, tjänstepension och försäkringar. Du väljer din utrustning själv och har en utbildningsbudget som faktiskt används. Kulturen bygger vi genom att ses och göra saker tillsammans - kickoff, återkommande träffar och enkla vardagsgrejer som håller ihop teamet även när alla sitter i uppdrag. Så ansöker du
