Kuratorer till Karolinska Universitetssjukhuset
2026-04-19
Vill du göra verklig skillnad i människors liv genom kvalificerat psykosocialt arbete i en högspecialiserad vårdmiljö? Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset blir du en del av ett engagerat team där samverkan, kunskapsutbyte och utveckling står i fokus, och där du får möjlighet att möta patienter i livets mest utmanande skeden.
Du erbjuds
en gedigen introduktion i din nya roll samt som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset
att bli en del av en spännande verksamhet i förändring
samverkan med andra professionerna kring patienten med komplexa problem
unika möjligheter att ta del av de övriga professionernas kunskaper och utvecklas i din roll
att ingå i ett team där våra ambitioner är högt ställda och vi strävar efter psykosocialt arbete i världsklass.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Socialt arbete inom hälso- och sjukvården har som uppdrag att bedriva kliniskt arbete, forskning och utbildning. Vi utför sociala interventioner, psykosocial behandling och social rådgivning till patienter och deras närstående i överenskommelse med Karolinska Universitetssjukhusets olika uppdragskliniker samt andra beställare.
Sektionen tar emot patienter från Infektion, Inflammation och Åldrande, Hjärta Kärl Neuro siteövergripande främst i Solna och Huddinge både inom sluten- och öppenvård. Arbetet är upplagt så du i huvudsak har ett ansvarsområde mot specifik mottagning och/eller avdelning. Som medarbetare förväntas du möta patienter från övriga medicinska teman inom och utom sektionen samt vid andra siter vid behov.
Som kurator kommer du att möta patienter som genomgår utredning eller nyligen har fått en somatisk diagnos, liksom personer som drabbats av akuta och traumatiska händelser, har kroniska sjukdomar eller befinner sig i palliativa skeden inom olika medicinska områden. I uppdraget ingår även att ge stöd till närstående samt att hålla efterlevandesamtal.
Din huvudsakliga uppgift är att arbeta kurativt med sociala och psykosociala utredningar, bedömningar och behandlingar - alltid med en helhetssyn på människan. Arbetet sker i medicinskt team runt patienten där kurator förväntas ta en aktiv del.
I det dagliga arbetet ingår bland annat:
kris- och stödsamtal till patienter och närstående
rådgivning i sociala frågor
myndighetskontakter
samarbete med andra vårdgivare samt frivilligorganisationer
att ta emot och handleda socionomstudenter
att leda gruppverksamheter.
I arbetsuppgifterna ingår också att bidra till verksamhetsutveckling till exempel inom arbetssätt, kvalitet och processer utifrån evidens och patientens behov. Helgarbete kan ingå som en del i tjänsten.
Annonsen avser två tjänster, en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 11 månader.
Vi söker dig som
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du förväntas vara en förebild i enlighet med sjukhusets värderingar; ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Kvalifikationer
socionomexamen
goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
legitimation hälso- och sjukvårdskurator
erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvård
master i socialt arbete
erfarenhet av arbete med smittspårning (endast för tillsvidaretjänsten)
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Karolinska Universitetssjukhuset, N13 Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner, N130 Temagemensamt
