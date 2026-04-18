Timvikarie sökes till konstcafé
Servitörsjobb / Uddevalla
2026-04-18
eller i hela Sverige
Älskar du människor, möten, kaffe och konst? Har du baristaerfarenhet, är bekväm i köket, självgående och kan arbeta ensam?
Då är du varmt välkommen till Kahawa Art Café i hjärtat av Ljungskile.
I juni 2025 slog vi upp dörrarna till ett helt nytt unikt litet café med konstutställningar och kulturevenemang.
Cafét är beläget mitt i centrala Ljungskile med gångavstånd till buss och tåg med goda kommunikationer, närhet till strand, naturområden och en fantastisk kustmiljö. Under sommarhalvåret är det en välbesökt plats av både lokalbor och turister.
Konceptet bygger på riktigt gott specialkaffe, läckra godsaker, smörgåsar och luncher lagade helt från grunden på plats i caféet.
Kvalitet, hållbarhet och generositet är centralt i vår verksamhet och vi har skapat en mötesplats där besökaren kan känna sig som hemma, vill stanna en stund eller köpa med sig take away och få ett riktigt härligt personlig bemötande. Vi har regelbundna events så som vernissager, livemusik, och konstworkshops.
Vi söker dig som verkligen brinner för riktigt bra service, högkvalitativt specialkaffe, med intresse för bakning och matlagning, som är kreativ, självgående och gärna gör det där lilla extra.
Tjänsten kommer att innefatta kassa, kaffeberedning, servering, viss bakning och enklare matlagning, disk och städning med varierande arbetsuppgifter och olika högt tempo beroende på kundflödet i caféet. Det är därför önskvärt att du är självgående, initiativrik och proaktiv och tar tag i det som behövs göras för stunden. Likaväl som du är bekväm med att ta instruktioner och trivs med att ingå i ett litet familjärt team där vi samarbetar och kompletterar varandra.
Det är viktigt att du är bekväm i att ansvara för och driva cafét ensam de dagar det behövs. Publiceringsdatum2026-04-18Kvalifikationer
Du bör vara en person som älskar mötet med människor och att ge god och personlig service, med stort intresse och färdigheter inom kaffe, matlagning och bakning. Baristaerfarenhet i någon form är ett krav och du kommer få utbildning vid behov.
Du bör ha gedigen arbetslivserfarenhet inom serviceyrket och/eller bageri/café/resturangbranschen och därför uppmuntrar vi personer i alla åldrar och med olika bakgrund att söka.
Då detta är ett timvikariat (främst vid sjukdom i personalstyrkan) är det viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel - ibland samma dag. Därför önskar vi sökanden i närområdet.
Önskvärt:
Bekväm med att prata engelska med våra internationella gäster
Baristautbildning, konditor/kockutbildning
Vi serverar frukost vissa datum och ser gärna att du har möjlighet att förbereda detta tidiga morgnar (på plats från ca 7.30)
B-Körkort
Vad vi erbjuder:
Timvikariat vid sjukdom i personalstyrkan och vid behov, och som extrapersonal vid event och under sommarsäsong.
För rätt person kan tjänsten på sikt utökas.
Vi erbjuder en härlig och kreativ miljö där vi är måna om en hållbar arbetsplats där alla som arbetar mår bra och trivs.
Vi erbjuder fortbildning och kunskap inom specialkaffe och olika bryggningsmetoder.
Intervjuer hålls löpande med start omgående så tveka inte att skicka din ansökan så snart som möjligt!
Ansökan skall innehålla CV och personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: kahawaartcafe@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Hansson Khorsand, Ellen
Vällebergsvägen 5 C (visa karta
)
459 30 LJUNGSKILE Arbetsplats
Kahawa Art Café
