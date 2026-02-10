Avfallsingenjör
IC Energy AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IC Energy AB i Göteborg
, Mölndal
, Varberg
, Helsingborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker en avfallsingenjör med erfarenhet från kärnkraft och avvecklingsprojekt, som vill ta en central och samordnande roll i arbetet med att säkerställa effektiva, säkra och spårbara avfallsflöden. Du blir en viktig del av projektorganisationen och bidrar till att struktur, dokumentation och logistik håller högsta kvalitet genom hela avvecklingsprocessen.
Om rollen I denna roll arbetar du strategiskt och samordnande med avfallshantering i avvecklingsprojekt inom kärnkraft. Du ansvarar för att ta fram, kvalitetssäkra och upprätthålla dokumentation kopplad till avfallsflöden och logistik. Rollen innebär att leda och koordinera egna delprojekt, säkerställa struktur i avfallsströmmar samt följa regelverk och interna krav inom en SSM-reglerad verksamhet. Du samarbetar nära projektledning, teknikfunktioner och externa aktörer för att skapa effektiva, säkra och spårbara arbetssätt. Arbetet är inte operativt utan fokuserar på planering, analys och uppföljning.
Din profil För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant teknisk utbildning, exempelvis inom miljö-, process- eller ingenjörsområdet
Dokumenterad erfarenhet av avfallshantering inom kärnkraft, industri eller annan starkt reglerad verksamhet
Mycket god förståelse för SSM:s regelverk och tillämpning i avvecklingsprojekt
God insikt i nationella aktörer och anläggningar såsom SKB, Markförvar, Cyclife och SFR
Erfarenhet av projektstyrning och förmåga att självständigt driva och koordinera delprojekt
Vilka är vi och varför ska du välja oss? Vi är ett konsultföretag med teknikkonsulter som har spetskompetens inom energi, bygg och stadsutveckling. Vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Hos oss hittar du engagerade och smarta kollegor som bildar en stark och omtänksam gemenskap. Hos oss är det roligt att jobba och inte nog med det så har vi såklart också särskilt bra villkor i form av bra löner, flexibilitet, friskvårdsbidrag, tjänstepension, sjukförsäkring och roliga aktiviteter.
Vårt huvudkontor ligger i Varberg och vi verkar i uppdrag på väst- och östkusten. Vi har påbörjat en spännande resa som vi gärna vill ha dig med på!
Ansökan: Känner du igen dig i beskrivningen ovan och vill vara en del av vårt gäng? Sista ansökningsdag är den 1 mars, men rekrytering kommer ske löpande. Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten? Kul! Hör av dig till hr@icenergy.se
.
Vi undanber oss samtal från försäljare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6885666-1834558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IC Energy AB
(org.nr 559129-1454), https://jobb.icenergy.se
Gustaf Adolfs Torg 4 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Jobbnummer
9734882