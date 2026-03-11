Avdelningschef Utveckling och verksamhetsstöd
2026-03-11
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön.
I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.Dina arbetsuppgifter
Avdelningen Utveckling och verksamhetsstöd inrättades 1 februari 2026 och avdelningen består av enheten för IT och kommunikation, enheten för Arkiv, juridik och nämnd och enheten för Registratur. Avdelningen har drygt 40 medarbetare. Du ska tillsammans med tre enhetschefer leda och utveckla avdelningen och dess medarbetare utifrån politikens och förvaltningens mål, och på så sätt bidra till förvaltningens utveckling. I det arbetet är effektivitet, rättssäkerhet och kundorientering några av ledorden. Detta för att säkerställa att avdelningens verksamhet skapar nytta för dem vi är till för. Vi söker nu en avdelningschef och vi söker särskilt dig som är redo att anta utmaningen och vill vara med och forma den nya avdelningens arbete.
Du är närmaste chef för tre enhetschefer och du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder avdelningens ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar att tillsammans med dina medarbetare utveckla och bedriva en professionell verksamhet.
I ditt uppdrag som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att tillsammans, inom ramen för förvaltningsledningen, leda och utveckla hela förvaltningen. Du ska i ditt uppdrag verka för en sammanhållen förvaltning med samarbete över avdelningsgränserna, för att möjliggöra att förvaltningen levererar med hög kvalitet till dem vi är till för. Du företräder miljöförvaltningen och sätter in din verksamhet i ett hela staden-perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsexamen inom inom exempelvis offentlig förvaltning, juridik, systemvetenskap och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap, erfarenhet från att ingå i ledningsgrupp och erfarenhet av att vara chef för chef. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning. Vi ser också att du har erfarenhet systematisk verksamhetsutveckling.
Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som avdelningschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Övrig information
