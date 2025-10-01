Avdelningschef universitetsledningens kansli
Linnéuniversitetet / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-10-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö
, Uppvidinge
, Nybro
, Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Nu söker vi en avdelningschef som ska leda, ansvara och utveckla universitetsledningens kansli. Kansliet är en av nio avdelningar inom universitetets gemensamma förvaltning. Förvaltningen svarar för service, ledning och samordning av vissa för universitetets gemensamma och övergripande frågor. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef, som tillsammans med avdelningschefen för universitetsledningens kansli och övriga avdelningschefskollegor bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen befinner sig på en spännande resa, där fokus ligger på att utveckla och implementera nya, effektiva och gemensamma arbetssätt. Genom att se över och förbättra våra gemensamma processer strävar vi efter att skapa en mer effektiv och innovativ arbetsmiljö som kan möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Universitetsledningens kansli främsta uppdrag är att vara ett strategiskt och beredande stöd till universitetets ledningsprocesser, dvs. beredning och beslutsstöd till universitetsstyrelsen, universitetsledningen, rektorsfunktionen samt fakultetsledningarna. Kansliet arbetar utifrån universitetets mål och vision med att samordna arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, genomföra utredningar, bedriva verksamhetsutveckling och kvalitetssäkringsarbete. I det senare inkluderas universitetets myndighetsansvar såsom diarieföring, bevarande av handlingar och arbete med interna regelverk samt rättssäker och tydlig beslutsstruktur. Inom avdelningen finns cirka 30 anställda med placering i Kalmar och Växjö.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef för universitetsledningens kansli ska du arbeta med att förverkliga Linnéuniversitetets vision - en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Med hjälp av en planeringschef och två sektionschefer leder du avledningens arbete i strategisk riktning för att kunna erbjuda ett än mer kvalificerat och anpassat lednings- och verksamhetsstöd till organisationen.
Du ansvarar för att samordna och vidareutveckla universitets övergripande ledningsprocesser samt leder arbetet med att ta fram beslutsunderlag till universitetsstyrelsen, universitetsledningen och fakultetsledningarna. Det innebär att du säkerställer att beredningsarbetet håller hög kvalitet, är rättssäkert och bygger på god analys och samverkan med relevanta delar av organisationen. Du kommer ha en nyckelroll i att säkerhetsställa att beslutsfattandet inom universitetet vilar på välgrundade underlag, effektiva processer och ett professionellt beredningsarbete.
I din roll kommer du ha ett övergripande ansvar för verksamheten, budgeten samt personal och arbetsmiljöansvar för kansliets personal. Som chef på universitetsförvaltningen verkar du direkt under universitetsdirektören och ingår i en avdelningschefsgrupp som arbetar nära universitetsledningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå samt gedigen erfarenhet av arbete med centrala lednings- och beredningsprocesser inom den statliga sektorn. Du har erfarenhet av chefsuppdrag där personal- arbetsmiljö- verksamhets- och ekonomiansvar ingått samt erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i både tal och i skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och du bör ha en god kommunikativ förmåga och är bra på att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten. Du har ett coachande och samverkansinriktat förhållningssätt och trivs med ett prestigelöst och tillitsfullt arbetsklimat, där medarbetare synliggörs, trivs och utvecklas.
Ovan beskriven kompetens är grundläggande krav för befattningen. Därutöver är erfarenhet av arbetsledande uppgifter inom högskolesektorn önskvärd och meriterande.
Anställningsvillkor:
Anställning och omfattning: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö eller Kalmar, resor mellan orterna förekommer.Kontakt
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse och att du är nyfiken på att bli en del av Linnéuniversitetet. Mer information om tjänsten lämnas av:
Universitetsdirektör Therése Iveby Gardell, tel 0470-708706, therese.ivebygardell@lnu.se
HR-partner Stina Andersson, tel 0480-446033, stina.andersson@lnu.se
Fackliga företrädare nås genom universitetets växel 0772-28 80 00.
Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober, 2025
Vill du veta mer Universitetsledningens kansli? Läs mer på Lnu.se
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 23.59 sista ansökningsdagen.
Vänligen notera att legitimation ska uppvisas vid intervjutillfället
Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), http://www.lnu.se Jobbnummer
9534404