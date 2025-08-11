Avdelningschef Tillverkning till APL Malmö
APL är en av Europas ledande tillverkare av individanpassade läkemedel och erbjuder även tjänster inom kontraktstillverkning (CDMO). Anläggningen i Malmö är specialiserad på icke-sterila läkemedel, inklusive kapslar, suppositorier, orala lösningar och krämer. Här produceras både lagerhållna extemporeberedningar och kommersiella läkemedelsprodukter i en GMP-reglerad miljö.
Om Rollen
Som ledare för en mångsidig produktion driver du förbättringar, utvecklar teamet och säkerställer trygg läkemedelsförsörjning.
Att arbeta som Tillverkningschef på APL innebär att du får leda en verksamhet som gör skillnad för patienter och vården. Här kombineras samhällsnytta med teknisk spetskompetens. Som Tillverkningschef är du den som leder och inspirerar, genom att vara en ambassadör skapar du tydlighet i förväntningar och en kultur av samarbete, kontinuerligt förbättringsarbete och öppen kommunikation.
Du är ytterst ansvarig för att tillverkningen når sina mål, men det är genom dina chefer och medarbetare som resultaten skapas. Du arbetar nära dina fyra direktrapporterande: två gruppchefer i produktionen, en chef för Process & Teknik samt en produktionsplanerare. Totalt består tillverkningsverksamheten av ca 40 personer och siten har ca 120 medarbetare totalt.
Du leder den lokala ledningsgruppen och rapporterar till Enhetschefen för Tillverkning som är baserad på huvudkontoret i Stockholm. Du ingår i Ledningsgruppen för Tillverkning inom APL och på så sätt bidrar du aktivt till att utvecklingen av Tillverkningsenheten.
Arbetsuppgifter och ansvar: Leda och utveckla avdelningen enligt företagets mål och strategier.
Säkerställa kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö i produktionen.
Ansvara för produktionsplanering, resurssättning och budget.
Coacha och utveckla direktrapporterande chefer och medarbetare.
Säkerställa framdrift i förbättringsarbetet genom exempelvis genom LEAN och digitalisering.
Delta i kundmöten och audits, samt agera site-ambassadör.
Samarbeta med funktioner som Kvalitet, Supply Chain, Fastighet och Utveckling.
Leda och koordinera arbetet i ledningsgruppen på siten i Malmö.
Aktivt delta och bidra i ledningsgruppen för Tillverkning inom APL.
Din profil
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med erfarenhet av att driva produktionsverksamhet i en reglerad miljö. Du har förmågan att skapa struktur, bygga förtroende och motivera ditt team. Du är förändringsbenägen och utvecklingsorienterad, med ett starkt fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
Kvalifikationer och eftersökt erfarenhet: Högskoleutbildning inom relevant område (t.ex. civilingenjör, kemi, livsmedel, maskin, produktionsteknik), alternativt mångårig och likvärdig arbetslivserfarenhet.
Krav på flerårig arbetslivserfarenhet från rollen som Produktionschef i läkemedelsindustrin eller annan reglerad tillverkande verksamhet. Erfarenhet från rollen som mellanchef/ytterst ansvarig är starkt meriterande.
Erfarenhet av ständigt förbättringsarbete (Lean, Six Sigma).
God vana av personalutveckling och organisationsutveckling.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tydlig och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur och tvärfunktionellt samarbete.
Som person har du stort intresse och även mod att driva förändring och utveckla såväl medarbetare som verksamhet.
Stark beslutsförmåga och problemlösningskapacitet.
Ansökan
Intresserad? Välkommen med en ansökan! I den här rekryteringen samarbetar APL med SallyQ. Alla eventuella frågor besvaras av Sandra Bydell Sveder, Senior Rekryteringskonsult på SallyQ (sandra.sveder@sallyq.se
/ 0763199688).
Vi accepterar ansökningar fram till 31:a augusti.
Innan eventuell anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att en bakgrundskontroll kommer genomföras.
Om APL
APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) är ett statligt ägt företag som tillverkar extemporeläkemedel och lagerberedningar. Med sitt statliga uppdrag säkerställer APL tillgången till individanpassade läkemedel för vården. Bolaget erbjuder även tjänster inom kontraktstillverkning (CDMO) och samarbetar med läkemedelsföretag för utveckling och produktion av specialläkemedel. Företaget har över 500 medarbetar och fyra produktionsanläggningar i Sverige, belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, där de utvecklar och tillverkar individanpassade läkemedel för patienter med särskilda behov.
