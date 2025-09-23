Avdelningschef till SGS - mikrobiologi Operation Testing
Vi söker en avdelningschef till vårt laboratorium i Linköping
Vill du leda och utveckla arbetet på vår mikrobiologiska avdelning och skapa en kultur där vi tillsammans når tydliga gemensamma mål? Här får du möjlighet att driva förbättringar som stärker helheten och bidrar till en verksamhet i framkant.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Arbetet är förlagt dagtid, det är dock tätt samarbete med övriga avdelningschefer inom organisationen då produktion pågår dygnet runt.
Du rapporterar direkt till produktionschef och är delaktig i forum med övriga delar i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leder och fördelar arbetet på avdelningen så att krav på leveranstider och kvalitet upprätthålls inom budgeterade ramar.
• Ansvarar för fortsatt utveckling och optimering av produktionsprocesser och arbetssätt.
• Ansvarar för förbättringsarbeten vad gäller flöden och gemensamma arbetssätt mellan dag- kväll och nattskift.
• Ansvarar för underlag i budgetarbetet.
• Ansvarar för arbetsmiljön på avdelningen.
• Organiserar och leder avdelningens teknikutveckling.
• Ansvara för avdelningens personal och bemanningsfrågor.
• Ansvarar för information till och utveckling av avdelningens personal.
• Genomför utvecklings- och utvärderingssamtal samt lönesättning och löneutveckling för avdelningen.
• Tar fram och följer upp utvecklingsplaner kopplade till avdelningens mål.
• Ansvarar för att avdelningen bedriver ett kvalitets- och miljöarbete i enlighet med företagets kvalitets- och miljöledningssystem.Profil
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmågan att fatta beslut och stå stadigt även i utmanande situationer. Du är prestigelös, lojal och har ett naturligt driv som gör att du ser möjligheter där andra ser hinder. Med ett strukturerat och självständigt arbetssätt kombinerat med god problemlösningsförmåga, skapar du resultat och utveckling.
Du har god ekonomisk förståelse och är van vid att arbeta med budget- och kostnadsansvar. Din bakgrund innehåller en relevant högskoleutbildning, gärna med mikrobiologisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet. Har du dessutom erfarenhet av personalledning eller projektledning är det meriterande.
Vi ser att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt är trygg i att arbeta i Officepaketet.
Vi söker dig som
• Ger alla ett respektfullt och professionellt bemötande.
• Leder verksamheten på ett effektivt och tydligt sätt och tar ansvar för att tillsammans med medarbetarna nå de mål som är satta för
verksamheten.
• Ger förutsättningar för en god arbetsmiljö på lika villkor och bidrar till en kultur som främjar delaktighet och utveckling. Litar på
dina medarbetare och delegerar ansvar. Utvecklar verksamheten, dina medarbetare och dig själv.
• Hanterar frågor utifrån både medarbetar-, kund- och ägarperspektiv.
• Har mod att ta de beslut som krävs för att leda verksamheten.
• Är ansvarig för att dina medarbetare förstår sitt uppdrag och vad som förväntas av dem.
• Är tydlig i din kommunikation och är öppen och lyhörd för synpunkter på det egna ledarskapet. Ger feedback på ett konstruktivt
sätt.
Vårt erbjudande
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån Lean-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen.
Våra värderingar Respekt för individen, Kunden i fokus och Ständig förbättring är viktiga för oss. På SGS gör vi skillnad - SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Hur och när?
Tjänsten är heltid på dagtid med tillträdelse snarast. SGS tillämpar provanställning
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den
7 september 2025. Vi kommer att hålla löpande intervjuer under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Du ansöker genom att trycka på knappen "ansök" nedan.
Kontaktperson: Almedina Kovac, Laboratoriechef Linköping
Email: almedina.kovac@sgs.com
Mobil: Dagtid mellan 09.00-16.00: 076-078 66 08
SGS är världsledande inom TIC-sektorn (test, inspektion och certifiering) och har över 98 000 medarbetare runt om i världen. SGS finns inom 11 branscher och i hela leveranskedjorna genom att tillhandahålla specialiserade affärslösningar som förbättrar kvalitet, säkerhet och produktivitet samt minskar risker. Vårt nätverk på över 2 650 kontor och laboratorier hjälper kunder att navigera i en alltmer reglerad värld genom att erbjuda lokal expertis på global nivå.
I Norden finns vi i Danmark, Norge, Sverige och Finland med huvudkontor i Linköping, där de flesta övergripande nordiska funktionerna är stationerade. Vi verkar inom 5 affärsområden: Health and Nutrition, Industry and Environment, Connectivity and Products, Natural Resources och Business Assurance.
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad, Nymölla och Umeå. Våra största affärsområden är Industries and Enviromental (I&E) och Health and Nutrition (H&N). Vi är ackrediterade enligt (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön. Ersättning
