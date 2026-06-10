Avdelningschef till omsorgsförvaltningen
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2026-06-10
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Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, hälso-och sjukvård, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Inom förvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som tillsammans verkar för att ge kommunens invånare stöd, trygghet och god omsorg.
Denna tjänst avser verksamhetsområdet äldreomsorg ordinärt boende, funktionshinderomsorgen samt bemanningsenheten.
Inom området finns cirka 10 enhetschefer som tillsammans med sina medarbetare utför ett samhällsviktigt uppdrag för kommunens invånare. Som avdelningschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. Du arbetar enligt kommunens styrmodell och samverkar med övriga verksamheter för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.
Vi står inför ett viktigt utvecklingsskede där vi stärker vår organisation för att möta framtidens behov inom ordinärt boende, funktionshinderomsorg och bemanning.
Vi söker dig som vill vara med och göra verklig skillnad, genom att skapa struktur, driva förändring och bygga starka, välfungerande verksamheter.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom området.
I uppdraget ingår att:
• Leda, coacha och utveckla underställda chefer
• Driva och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete
• Säkerställa effektiva arbetssätt, tydliga strukturer och god kvalitet
• Ansvara för budget, uppföljning och ekonomisk hållbarhet
• Utveckla och säkerställa en långsiktig och stabil kompetensförsörjning
• Samverka med interna och externa aktörer, inklusive politisk ledning
• Identifiera förbättringsområden och omsätta analyser till konkreta åtgärderKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen, exempelvis sjuksköterska, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av chefsuppdrag i kommunal omsorgs/socialförvaltning med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
• Förmåga att analysera ekonomiska utfall och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa balans mellan resurser och uppdrag
• Erfarenhet av att leda andra chefer
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• B-körkort
• God förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete i komplexa organisationer
• Erfarenhet av att utveckla bemanning eller kompetensförsörjning
• Erfarenhet av effektiviserings- eller omställningsarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har ett starkt driv och får saker att hända
• Är tydlig i ditt ledarskap och skapar struktur och riktning
• Har förmåga att leda i förändring och skapa engagemang
• Är analytisk och kan omsätta insikter till konkreta resultat
• Bygger tillitsfulla relationer och utvecklar både verksamhet och människor
Personliga kompetenser och dokumenterad förmåga att driva utveckling kommer att väga tungt i urvalsprocessen.
Innan anställning kan bli aktuell behöver du kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du beställer utdraget genom att gå in på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29.
Läs mer: https://hedemora.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 50/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254)
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Förvaltningschef
Emelie Forslund 0225-34000 Jobbnummer
9958381