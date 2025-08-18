Avdelningschef Till Fmtis
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-08-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag. Vi söker nu en ny avdelningschef till FMTIS Genomförandavdelning (GA) med placering i Karlskrona.
Om enheten
Du kommer att tillhöra Genomförandeavdelning GA Karlskrona. GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Företräda, leda och utveckla personal och verksamhet inom eget ansvarsområde
• Svara för genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och redovisning av produktion inom eget ansvarsområde
• Svara för avdelningens ekonomiska resultat samt erforderliga dialoger, samverkan, uppföljning och redovisning inom givna ramar
• Svara för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsfrågor avseende egna avdelningen
• Svara för att VHL-systemet är implementerat i verksamheten
• Medverka vid enhetens budget-, uppföljnings- och prognosarbete
• Medverka vid enhetens utvecklings- planerings- och kvalitetsarbete
• Utarbeta underlag för uppföljning, analys och rapporter avseende produktion
• Utarbeta, handha och förvara H och KH-handlingar
• Samverka med hänvisade förband, kunder samt myndigheter inom totalförsvaret
KRAVPubliceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av personalansvar och arbetsledning
• Körkort *B*** (Manuell växel)Dina personliga egenskaper
Som person är du öppen och social, men kan även agera självständigt. Du har en god samarbetsförmåga och är van vid att ta stort personligt ansvar. Du är serviceinriktad, stresstålig och har god analytisk förmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten
• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningssystem
• Godkänd värnplikt alternativt GSU.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona. Resor förekommer till andra orter i landet.
Betaffning: Civil.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Richard Ottosson alt. Marie Bergkvist.
Information om rekryteringsprocessen och anställningsvillkor
Kontakta Rebecca Thörnberg.
Samtliga ovan personer nås via växeln 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr, martin.sparr@mil.se
SEKO - Matz Felix, matz.felix@mil.se
SACO - Agnetha Landquist, agneta.lindberg@mil.se
OFRO - Heikki Videll, heikki.widell@mil.se
Samtliga personer ovan nås via växel 0381-18000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9463074