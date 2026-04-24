Avdelningschef till digitalisering och säkerhet
2026-04-24
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för digitalisering leder, samordnar och vidareutvecklar myndighetens digitalisering och det gemensamma säkerhetsarbetet. Avdelningen utformar, utvecklar och förvaltar digitala lösningar och IT-tjänster till hela organisationen. Arbetet utgår från verksamhetens behov och omfattar både interna processer och tjänster riktade till externa aktörer.
Vill du vara med och utveckla Havs- och vattenmyndigheten och forma framtidens ekosystembaserade förvaltning av sjöar, vattendrag och hav i ett spännande ledaruppdrag?
I uppdraget som avdelningschef ansvarar du för att leda och utveckla avdelningens dagliga arbete. Uppdraget innebär att du styr avdelningens och myndighetens verksamhet i linje med regeringens och riksdagens intentioner. Rollen omfattar ansvar för verksamhetens genomförande, personal och ekonomi. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som avdelningschef för avdelningen för digitalisering innebär bland annat ansvar för myndighetens arbete inom digitalisering och IT, men också för myndighetens säkerhetsarbete. Avdelningen bedriver det operativa genomförandet av myndighetens digitalisering samt anskaffning, drift, livscykelhantering och förvaltning av myndighetens IT-stöd. Du styr din avdelning med ett helhetsperspektiv för bästa effekt och arbetar aktivt för att din avdelning bidrar till att myndigheten kan genomföra en ekosystembaserad förvaltning.
I uppdraget ingår stöd till hela myndigheten med att nyttja digitaliseringens möjligheter och använda modern teknologi, med ett helhetsperspektiv som utgår från behoven hos både interna och externa intressenter. Dessutom ingår det att samordna myndighetens säkerhetsarbete inom områdena informationssäkerhet, dataskydd, cybersäkerhet, IT säkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, säkerhetsskydd samt beredskap och civilt försvar. Det innebär också att genomföra arbetet i bred samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd, strukturerad och modig ledare. Du har en tillitsbaserad ledarstil och skapar ett öppet diskussionsklimat där medarbetare känner delaktighet och engagemang. Samtidigt har du förmåga att fatta beslut och följa upp verksamheten på ett tydligt och ansvarsfullt sätt. Du drivs av att göra nytta för samhället och ser betydelsen av att använda statens medel på ett effektivt sätt. Du har lätt för att sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, är van att hantera förändringar och kan navigera i en komplex politisk och administrativ miljö.Kvalifikationer
relevant akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande.
minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet, varav minst 5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget
mycket goda kunskaper om stats- och/eller kommunal förvaltning och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska kontexten
mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska
intresse för att vilja arbeta inom hela myndighetens förvaltningsuppdrag och därunder att sätta dig in i aktuella sakfrågor
Din chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet och det krävs att du har:
dokumenterad erfarenhet av att vara chef för chefer
dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
dokumenterad erfarenhet från arbete med strategiskt ledarskap
genomfört kontinuerlig kompetensutveckling i ledarskap
Meriterande
erfarenhet eller kompetens inom avdelningens sakområden, exempelvis digitalisering samt anskaffning, drift, livscykelhantering och förvaltning av IT-stöd
erfarenhet eller kompetens att arbeta med ett eller flera av myndighetens områden i säkerhetsarbetet
genomförda utbildningar inom säkerhet och/eller säkerhetsskydd
erfarenhet av att driva digital transformationDina egenskaper
På Havs- och vatten myndigheten arbetar du som chef utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den statliga arbetsgivarpolitiken och värdegrunden samt myndighetens styrdokument.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bygga teamkänsla med ett närvarande ledarskap.Anställningsvillkor
Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som avdelningschef. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 88 000:- - 98 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Tillträde snarast efter överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att göras löpande under ansökningsperioden.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
BOX 11930 (visa karta
)
404 39 GÖTEBORG Kontakt
Anna Ledin anna.ledin@havochvatten.se Jobbnummer
9875593