Avdelningschef Teknisk Infrastruktur
2025-09-23
Vill du vara med och leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid?
Vi söker en erfaren och strategisk Avdelningschef för Teknisk Infrastruktur som vill leda en viktig samhällsfunktion inom vatten, avlopp, gator och parker i Kiruna kommun.
Kiruna genomgår en historisk stadsomvandling och du får en nyckelroll i att säkerställa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad hantering av verksamheten. Det här ger dig chansen att påverka och driva förändringsarbetet i en organisation som betyder mycket för hela samhället.
Som Avdelningschef Teknisk Infrastruktur får du ett helhetsansvar för verksamheten och tillsammans med dina medarbetare på avdelningen leder och driver du utvecklingen inom VA, slam, gator och parker i hela Kiruna kommun.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla verksamheten när det gäller bl.a. ersättning av vattentornet som p.g.a samhällsomvandlingen kommer att försvinna och leda till stora investeringar i ledningsnätet.
Leda, utveckla och coacha dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap, där du är en förebild och kulturbärare.
Ansvara för budget, ekonomistyrning och affärsutveckling för att säkerställa att verksamheten drivs på ett hållbart sätt.
Skapa och bibehålla en företagskultur som genomsyras av våra värdeord: Ansvar, Kompetens, Effektivitet och Stolthet.
Driva och implementera förändringsarbete för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten och medarbetarnas kompetenser.
Du kommer att ha en central roll i bolagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till VD.
Vi söker en erfaren och strategisk ledare som motiveras av ledarskap och samhällsutveckling. Du har gärna en akademisk utbildning exempelvis inom väg & vatten eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Vidare har du god förståelse för ekonomi och budgetarbete. Har du dessutom erfarenhet inom verksamhetsområdet är det meriterande. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera i både tal och skrift på svenska.
För att lyckas i rollen har du en stark egen drivkraft och förmåga att få med dig organisationen i förändringsresan samt en relationsskapande och samarbetsinriktad arbetsstil.
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett företag som står inför en spännande omställning och framtid. Du får möjligheten att påverka och forma verksamheten och samtidigt bidra till utvecklingen av en positiv och stark företagskultur. Företagskulturen är familjär med god gemenskap där våra värderingar genomsyrar verksamheten. Vårt uppdrag är att skapa hållbara lösningar för framtidens Kiruna, och du får vara en del av den resan!
Tekniska Verken i Kiruna AB: Vi är stolta över att vara en del av människors vardag.
Vi ser till att gatlampor lyser, vägar är plogade, avfall tas omhand, att bostäder är varma, att de minsta har säkra lekplatser och att vi har gott vatten i kranarna. Tekniska Verken arbetar i midnattssol, norrsken, snöstorm och myggiga sommarkvällar. Vi finns i fjällvärlden, skogarna och längs orörda älvar. Vår drivkraft är en hållbar och ansvarsfull utveckling inom samhällsservice och miljö. Läs gärna mer på www.tekniskaverkenikiruna.se
Vad roligt att du är intresserad av att bli en del av Tekniska Verken!
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Merja Kenttälä, konsult, Rätt Rekrytering, tel. 076-866 22 77, merja@rattrekrytering.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 13 oktober 2025.
