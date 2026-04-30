Avdelningschef Städ
2026-04-30
Piteå Kommun arbetar för att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling tillsammans med människorna i Piteå, näringslivet och föreningarna med en strävan att vara Sveriges bästa plats att bo på. Vi erbjuder dig ett arbete där du får utvecklas, ha roligt och göra skillnad.
Fastighets- och serviceförvaltningen står inför många spännande utmaningar och söker dig som tar initiativ, gillar att samarbeta med andra och delar med dig av din kunskap. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, ha roligt och att göra skillnad.
Förvaltningen består av fyra avdelningar; Fastigheter, Måltidsservice, Städenheten samt Staben och totala antalet medarbetare är cirka 350. Fastighets- och serviceförvaltningen ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial till kommunens verksamheter.
Avdelning Städ ansvarar för att säkerställa en ren och trivsam inomhusmiljö i kommunens verksamheter samt bidra till minskad smittspridning. I uppdraget ingår också att underhålla och vårda lokalerna och ytskikt så att dessa ska få en ökad livslängd. Städningen utförs av välutbildad personal (97 st medarbetare och ett antal vikarier) på ett professionellt, sunt och miljövänligt sätt.
Städenheten drivs som en resultatenhet vilket innebär att det är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag av nämnd utför verksamhet inom ramen för den kommunala organisationen. Resultatansvarsenheten är en kommunal enhet och den skall inte i något avseende betraktas som en extern entreprenör. Resultatansvarsenheten ges dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens övriga verksamheter. Resultatansvarsenheten har egen ledningsgrupp bestående av 6 demokratiskt framröstade städare samt cheferna inom avdelningen. Med anledning av förändrade uppdrag söker Fastighets- och serviceförvaltningen en ny avdelningschef till städeneheten.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder du med ett tillitsfullt ledarskap och skapar goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas. Du har ett ansvar för personal, verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö för tre enhetschefer samt ca 15 städare i ett av fyra geografiska städområden. I ett nära och tillitsfullt samarbete med de tre enhetscheferna pågår ett kontinuerligt arbete att utveckla verksamheten för att vara en modern städorganisation med fokus på personal, miljö och nya digitala städverktyg och metoder. Rollen innehåller många olika kontakter varför ett professionellt förhållningssätt och genuint intresse för andra människor och goda relationer är en förutsättning. Rollen som avdelningschef innehåller både strategisk styrning såsom mer operativa arbetsuppgifter som daglig bemanning. Då städarna arbetar vid olika objekt över hela kommunen sker mycket av ledarskapet på distans där teams är ett viktigt verktyg för att skapa närhet trots avstånd. Som avdelningschef är du också en viktig spelare i Fastighets- och serviceförvaltningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning samt flerårig erfarenhet av att leda andra, eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du kombinerar ett affärsmässigt och strategiskt förhållningssätt med god förståelse för de särskilda förutsättningar som råder i offentlig verksamhet.
För att du ska trivas och lyckas i rollen har du ett genuint intresse för ledarskap, samarbete och kontinuerlig utveckling. Du tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap där du skapar engagemang och delaktighet samt ser förändringsarbete som en naturlig och integrerad del av vardagen. Genom ditt närvarande och engagerande ledarskap bygger du en stabil, trygg och handlingskraftig organisation präglad av ansvar, förtroende och gemensamt mål.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, mod att fatta beslut och drivkraft att tillsammans med andra hitta hållbara och fungerande vägar framåt. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, både i tal och skrift, och har en god förmåga att förklara samband på ett enkelt och tydligt sätt.
B-körkort och mycket god datavana är en förutsättning för tjänsten.Kontaktperson för detta jobb
Anna Richardsson, Avdchef städ/ tillträdande förvaltningschef 073-091 53 45
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-24
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsörer.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Inflyttarservice - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
941 85 PITEÅ Kontakt
Christer Eriksson christer.eriksson@pitea.se
9884061