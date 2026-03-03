Avdelningschef Medicinsk Teknik, Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nuvarande enhet Digitalisering, IT och Medicinsk Teknik befinner sig på en spännande förändringsresa. Under lång tid har vårt arbete präglats av ett beställar-utförarperspektiv, där vi framför allt svarat på kortsiktiga behov. Vårt uppdrag i denna enheten innebär en förflyttning mot att bli en verksamhetsnära partner som arbetar nära våra kollegor i regionens omfattande och komplexa uppdrag. Enheten kommer att bestå av tre bärande organisatoriska delar, en stab för Strategi, Styrning och Kvalitet, Digital Utveckling samt IT och Medicinsk teknik. Tillsammans med verksamheterna ska vi driva digitalisering och informationsdriven utveckling, samtidigt som vi tillhandahåller en trygg, stabil och effektiv IT- och medicinskteknisk drift. Det är genom att kombinera dessa perspektiv som vi kan skapa förutsättningar för att lyckas med vårt gemensamma regionuppdrag, även när kraven ökar och resurserna är begränsade.
Vill du leda ett specialistområde som är avgörande för trygg och säker vård, och vara med och utveckla den medicintekniska förmågan i hela Region Dalarna?
Region Dalarna söker nu en chef för Medicinteknisk Utrustning (MTU) - en avdelning som står mitt i en spännande utvecklingsresa där stabil drift, modern teknik och nära partnerskap med vården går hand i hand
Avdelningen för Medicinsk Teknisk Utrustning (MTU) ansvarar för all medicinteknisk utrustning inom Region Dalarna. Här arbetar vi med hela livscykeln - från upphandling och kravställning till installation, service, utbildning, underhåll och avveckling. Vårt uppdrag är att säkerställa att utrustningen alltid är säker, funktionell och följer gällande regelverk, så att vården kan bedriva ett tryggt och effektivt arbete.
Som chef för MTU leder du en avdelning med verksamhet i hela regionen och ett tätt samarbete med vårdens alla delar. Du ingår i ledningsgruppen inom IT och Medicinsk Teknik och arbetar nära andra chefer inom MIT samt vårdnära områden för att skapa en sammanhållen och säker leverans i hela regionen.
Att leda utifrån Region dalarnas värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar och ledarskapets riktning Tillit, Mod och Tydlighet är en självklarhet för dig.
Vill du vara med och leda denna förflyttning? Då ska du läsa vidare!
Som avdelningschef har du ett samlat verksamhets- och leveransansvar för ett område som är avgörande för regionens patientsäkerhet och tekniska utvecklingsförmåga. I rollen säkerställer du att avdelningen levererar säker, stabil och ändamålsenlig medicinteknisk utrustning, samtidigt som du ansvarar för budget, personal och verksamhetens kontinuerliga utveckling. Du har en central roll i att upprätthålla regelefterlevnad, exempelvis inom MDR och GDPR, och leder hela livscykelhanteringen - från upphandling och drift till underhåll och avveckling.
Du initierar och driver moderna arbetssätt och leder utvecklings- och förbättringsarbete som stärker både kvalitet och effektivitet. I det ingår nära samverkan med vårdverksamheter, leverantörer och interna stödfunktioner för att omsätta strategier till konkreta och hållbara resultat. Ditt ledarskap vilar på Region Dalarnas värderingar - Öppenhet, Respekt och Ansvar - samt ledarskapsprinciperna Tillit, Mod och Tydlighet.
I denna roll blir du en nyckelperson i Digitalisering, IT och Medicinsk Teknik:s fortsatta förflyttning mot att vara en verksamhetsnära partner i vårdens utveckling.
Akademisk examen eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten.
Dokumenterad chefserfarenhet, gärna med budget-, personal- och leveransansvar
Erfarenhet av medicinteknisk utrustning och system
Förmåga att omsätta strategi till konkreta resultat
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Förståelse för vårdprocesser och hur medicinteknik stödjer vårdkedjan
God förståelse för medicintekniska regelverk (t.ex. MDR, ISO)
Erfarenhet av upphandling och leverantörsstyrning, gärna inom offentlig sektor
Erfarenhet av agila arbetssätt, tjänstedesign eller användarcentrerad utveckling
Erfarenhet av livscykelhantering av medicinteknisk utrustning
Vana att använda data för styrning, prioritering och förbättring
Erfarenhet av eller förståelse för hur AI kan användas för att förbättra arbetssätt, underhåll, säkerhet eller beslutsstöd inom medicinteknisk utrustningDina personliga egenskaper
Du är trovärdig och förmedlar energi i din kommunikation. Du tvekar inte att anta utmaningar och tar tydlig ställning i viktiga frågor, vilket gör att du inspirerar och skapar förståelse hos andra. Du bygger samarbeten med personer på olika nivåer i organisationen och ser värdet i att dra lärdom av erfarenheter och feedback för att utveckla både dig själv och verksamheten över tid. Du prioriterar partners nöjdhet och visar ett genuint intresse för deras behov och frågeställningar.Så ansöker du
