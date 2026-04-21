Avdelningschef Lokalnät
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi en Avdelningschef inom lokalnät som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för avdelningens leverans, resultat och utveckling. Avdelningen består av 28 medarbetare som arbetar som tekniker, beredare, projektstöd och projektledare.
Du har ett tydligt personalansvar, i kombination med ekonomisk uppföljning, kunddialoger och avtalsförståelse. Rollen innebär ett nära samarbete med både kund och interna intressenter och du är även en del av ledningsgruppen för affärsområdet Ledningar Väst, där du bidrar till affärsområdets fortsatta utveckling och samarbete.
Avdelningen arbetar främst med felavhjälpning, underhåll och projekt inom elnät. Som chef är du ett dagligt stöd till dina medarbetare, både i operativa frågor och i personalrelaterade frågor.
Du förväntas vara en närvarande och tydlig ledare, som skapar struktur och riktning i vardagen, driver förbättringar och alltid har säkerhet och arbetsmiljö som högsta prioritet.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter
Leda, utveckla och vara ett dagligt stöd för medarbetare i operativa frågor
Leda och följa upp säkerhetsarbetet på avdelningen
Personal- och resursplanering
Säkerställa leverans enligt avtal, mål och kvalitetskrav
Ansvara för budget, prognos, resultat- och verksamhetsuppföljning samt analys, med stöd av controller
Kundkontakter samt utveckling av befintliga och nya affärer
Vara delaktig i upphandlingar samt anbuds- och avtalshantering
Aktivt delta i ledningsgruppen och bidra till affärsområdets utveckling och resultat
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och förtroende i team med varierande erfarenhet och bakgrund. Du är affärsmässig, kommunikativ och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med operativ närvaro.
Du är bekväm med att fatta beslut, stå upp som ledare och arbeta strukturerat även när förutsättningarna förändras.
För att lyckas i rollen som chef hos oss ska du ha:
Erfarenhet av ledande roll med personalansvar
Högt fokus på personsäkerhet och elsäkerhetsfrågor
Vana av ekonomisk uppföljning, mål- och resultatansvar
Erfarenhet av kund- och/eller leverantörsrelationer samt avtalshantering
Lägst gymnasial utbildning, gärna högre studier och inom ett relevant område
God system- och IT-vana
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort samt möjlighet att resa i tjänst
Meriterande:
Erfarenhet från el-, energi-, entreprenad- eller infrastruktursektorn
Erfarenhet av elkraft, kraftförsörjning eller eldistribution
Erfarenhet av förändringsarbete eller kulturutveckling
Kunskaper i engelska
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Kungsbacka
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Magnus Strömblad, 072- 577 42 19. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Terese Johansson, 073- 0 97 79 22.
Fackliga representanter är Alma Svensson (Unionen), Johan Larsson (SEKO), Torbjörn Blom (Akademikerna) och Magnus Tjergefors (Ledarna). Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
