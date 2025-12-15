Avdelningschef kvinnoklinikens öppenvård
Vill du vara med och bidra i arbetet med att ge bästa möjliga mödravård i Kronobergs län? Vi söker nu en driven avdelningschef som tillsammans med en chefskollega och medarbetare vill utveckla kvinnoklinikens öppenvård och arbeta för en jämlik vård. Det finns stora möjligheter att påverka utvecklingen av mottagningarna på både kort och lång sikt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra vårdkedjor, hålla hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.
På kvinnokliniken är vi cirka 280 anställda medarbetare som tillsammans möter kvinnor i alla åldrar. Klinikens öppenvård består av ett flertal barnmorskemottagningar, gynekologiska mottagningar, en ultraljuds- och abortmottagning samt ungdomsmottagningar. Klinikens slutenvård består av en integrerad BB-/förlossningsavdelning och en gynekologisk avdelning.
Region Kronobergs chefer är modiga och motiverade ledare som leder utifrån värdeorden - helhet, tillit och tydlighet. I din ledarroll har du förmågan att se till helheten och skapa förståelse genom att förmedla sammanhanget. Du vill utveckla din verksamhet, dina medarbetare och ditt eget ledarskap.
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som avdelningschef med våra mottagningar inom öppenvården i västra länsdelen. Tillsammans med en till avdelningschef har du ett tätt samarbete och möjlighet att gemensamt driva och utveckla verksamheterna. Du har även ett nära samarbete med övriga avdelningschefer på kvinnokliniken och sitter med i klinikens ledningsgrupp.
I rollen som avdelningschef har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare inom yrkesgrupperna barnmorskor, undersköterskor och kuratorer. Vi söker dig som trivs med att leda medarbetare som arbetar utspridda på olika arbetsplatser och som är närvarande för att möta de behov som uppstår i personalgruppen. Som avdelningschef strävar du efter att utveckla medarbetarna och att skapa ständiga förbättringar i verksamheten med patientens bästa i fokus.
Vi erbjuder dig:
* En stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
* Interna chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och som har förmåga att organisera och planera, för både en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Samtidigt kan du anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter i förändringar. Vidare önskar vi att du är samarbetsorienterad och kan samverka såväl inom kliniken som över verksamhetsgränser. Som person är du trygg i dig själv och har mod att stå upp för dina åsikter och kan skapa en tydlig riktning.
Du är utbildad barnmorska alternativt sjuksköterska med erfarenhet av kvinnosjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som ledare med personalansvar.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar personlighet- och problemlösningstest som underlag i urvalet, vilket tillsammans med CV avgör vilka som går vidare till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras att hållas under vecka 4 och 5
Välkommen med din ansökan!
