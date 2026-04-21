Avdelningschef Driftcentral - Vattenfall Eldistribution
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Som avdelningschef för Driftcentralen har du ett av Vattenfall Eldistributions mest betydelsefulla ledaruppdrag. Du leder en verksamhet som pågår dygnet runt och som varje dag bidrar till trygghet, stabilitet och fungerande samhälle genom ett tillförlitligt elnät. I en vardag där driftläget snabbt kan förändras är ditt uppdrag att skapa riktning, lugn och tydlighet.
Avdelningen ansvarar för att maximera elnätets kapacitet och tillgänglighet för våra kunder genom att leda den operativa driften, övervaka och styra nätet samt hantera ärenden och fel kopplade till våra anläggningar. Vi utför driftomläggningar och felsökning med hjälp av entreprenörer i fält, och hanterar felavhjälpning vid olika nivåer av störningar, från att avbrott uppstår tills kunden har ström igen.
Vårt fokus ligger på att upprätthålla elsäkerheten för både personal, anläggningar och allmänhet samt säkerställa en god fysisk arbetsmiljö och ett hållbart skiftarbete. Vi kör vårt elnät hårdare vilket ökar kraven på hur vi hanterar avbrott och likande.
Du leder avdelningen tillsammans med fem gruppchefer och har det övergripande ansvaret för cirka 90 medarbetare med olika uppdrag, såsom att övervaka och styra elnätet, hantera kundkontakter vid avbrott samt övervaka kommunikationsnät och IT/OT-system.
Som en del av ledningsgruppen för Drift bidrar du aktivt till enhetens strategiska utveckling. Du företräder Driftcentralens perspektiv, driver förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten utvecklas i takt med ökade krav på tillgänglighet, säkerhet och effektivitet.
Kravspecifikation
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som trivs i komplexa sammanhang och har förmåga att skapa helhetssyn samt samarbete både inom avdelningen och med andra delar av organisationen. Du vågar ta ägarskap, sätta riktning och fatta beslut även när förutsättningarna är osäkra. Ditt ledarskap är närvarande och bygger förtroende genom dialog, samtidigt som du har god förståelse för att leda skiftarbete och beslutsfattande i realtid.
Du har en kommunikativ förmåga och känner dig bekväm i att hantera frågor från både media och kunder, samt att skapa presentationer och rapporter på svenska och engelska.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av ledarskap från tidigare chefsroller, gärna med ansvar för andra chefer
Är van att leda genom förändring och utveckla både människor och arbetssätt
Har god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i dialog med såväl medarbetare som interna och externa intressenter
Har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet, gärna med koppling till teknik, energi eller samhällskritisk verksamhet
Hos Vattenfall värnar vi ett inkluderande ledarskap där olika perspektiv och erfarenheter stärker helheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund som vill vara med och leda en verksamhet som gör verklig samhällsnytta, varje dag, dygnet runt.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Trollhättan
För mer information om tjänsten kontakta anställande chef Sabina Öman Binett, sabina.oeman@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
