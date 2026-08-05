Avdelningschef
Hornbach Byggmarknad AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-08-05
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Företagsbeskrivning:
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning: Avdelningschef/Assisterande varuhuschef
Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Har du tidigare bakgrund som sälj-, avdelnings- eller kanske butikschef? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som avdelningschef har du det övergripande ansvaret att leda och fördela arbetet i den dagliga driften i ditt team. Du ska utveckla och motivera dina medarbetare så att de stimuleras och bidrar till en positiv arbetsmiljö som smittar av sig på våra kunder.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Arbeta tillsammans med dina kollegor i varuhusledningen, i nära samarbete med varuhuschefen och är hens ställföreträdare vid dennes frånvaro och vid jourtjänstgöring.
Aktivt arbeta för exponering och optimering av processer
Agera förebild vad gäller rådgivning och försäljning gentemot kund
Upptäcka problem och komma med lösningsförslag, samt säkerställa att standarder upprätthålls. Publiceringsdatum2026-08-05Profil
Du är en förebild för dina kollegor och du drivs av att jobba i ett team.
Du har ett brinnande intresse för försäljning och drivs dagligen av att utveckla ditt och ditt teams försäljningsarbete
Ditt ledarskap präglas av en ödmjukhet och ett coachande förhållningssätt
Tidigare ledarskapserfarenhet av att leda grupper om 10-15 personer
Du har erfarenhet från detaljhandeln, med vana att hantera stora volymer samt kunskaper inom minst ett av Hornbachs produktområden.
Goda administrativa kunskaper, gärna tidigare kunskaper inom ATOSS och SAP
Du tänker affärsmässigt i verksamhetens alla led och har en god förmåga att omvandla strategi till handling.
God kunskap och erfarenhet inom ekonomi för att kunna utveckla avdelningar och dess lönsamhet
Som person är du noggrann och lösningsorienterad.
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
En inspirerande och trygg on-boarding-upplevelse som ger dig trygghet och stöd från dag ett
Stora utvecklingsmöjligheter – vi tror på att växa tillsammans och erbjuder flera vägar vidare inom organisationen
Möjlighet till bonus– för att vi delar framgången med våra medarbetare
Möjlighet till köp av personalaktier till ett attraktivt förmånspris
Ta del av vårt förmånliga erbjudande till förmånscykel med Lease a bike Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Heltid 38,25 tim/veckan. Schemalagd arbetstid, dagtid och kväll. Helgarbete förekommer.
Lön: Lön enligt överenskommelse
Tillträde: 1/9 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "153812-44360487". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
417 05 GÖTEBORG (1770) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Jobbnummer
10023303