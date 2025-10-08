Avdelningschef
Moderna Museet / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moderna Museet i Stockholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du utbildad konservator och erfaren ledare och vill vara med och bidra till vår utveckling? Nu söker vi en driven och engagerad chef till vår avdelning för konservering och digital samlingsförvaltning. Var med och utveckla vår roll som ledande konstmuseum inom modern och samtida konst!
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Avdelningen för konservering och digital samlingsförvaltning ansvarar för bevarandet av museets samlingar samt för vård av inlånade verk. Vår samling består av bland annat av fotografi, teckning, måleri, skulptur, film- och video samt installationer och är ofta av komplex karaktär. Våra konservatorer har en central funktion i verksamheten och arbetar nära museets intendenter, utställningsproducenter, tekniker och magasinsförvaltare samt många andra personalkategorier i både Stockholm och Malmö. Gruppen för digital samlingsförvaltning förvaltar museets konstdatabas och arbetar med digitalisering av museets verk. Konstdatabasen är ett centralt verktyg och används dagligen av många av våra medarbetare. Målet för avdelningens arbete är att samlingarna ska bevaras för framtiden och finnas digitalt tillgänglig för allmänheten.
Som avdelningschef leder du arbetet vid avdelningen som består av cirka tio konservatorer samt gruppen för digital samlingsförvaltning med cirka sex medarbetare med olika kompetenser, vilka leds av en gruppchef som rapporterar till dig. Som avdelningschef rapporterar du till museets överintendent och ingår i museets ledningsgrupp. Resor i arbetet förekommer.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• se till att museets bevarandearbete bedrivs effektivt och enligt museistandard, både gällande tekniska metoder och etiska ställningstaganden,
• säkerställa avdelningens kompetensförsörjning på kort och på lång sikt,
• ansvara för avdelningens budget och att tilldelade resurser används rationellt,
• sätta tydliga ramar och skapa förutsättningar för medarbetare att genomföra sina uppgifter,
• utifrån ett strategiskt och brett perspektiv utveckla verksamheten, till exempel arbetssätt och arbetsmetoder,
• omvärldsbevaka och aktivt delta i bevarandefrågor, till exempel om ny teknologi och relevant forskning,
• företräda verksamheten i både interna och externa sammanhang,
• som en del av ledningsgruppen, bidra till hela organisationens utveckling.
Från 1 januari 2026 kommer Moderna museet inordna verksamheterna vid Arkdes och Statens konstråd. Organisationen och verksamheten kommer att präglas av förändring och nytänkande under den närmsta tiden som du förväntas bidra till.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som avdelningschef ser du till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du tar beslut som du står fast vid och visar omdöme vid tidspress. Som chef är du stabil, lugn och fokuserar på rätt saker i pressade situationer. Du visar en personlig mognad och anpassar ditt sätt till olika situationer. Du är skicklig kommunikatör och kan tala välformulerat och engagerat till både små och stora grupper. Du är pedagogisk och anpassar din kommunikation för olika mottagare. Givetvis har du lätt för att samarbeta med andra. I det dagliga arbetet är du strukturerad och planerar och organiserar uppgifter på ett effektivt sätt.
För att bli framgångsrik rollen behöver du också ha
• akademisk examen inom konservering
• erfarenhet av att vara chef, med både personal och budgetansvar eller alternativt längre erfarenhet av arbetsledning av ett flertal medarbetare med ekonomisk ram att förhålla dig till
• flerårig erfarenhet av att arbeta på museum eller i en närliggande verksamhet som gett dig goda kunskaper och förståelse för bevarandefrågor, praktisk konservering, utställningsprojekt och det museala uppdraget
• kunskap om samlingsförvaltning
• god digital förmåga och kunskaper i M365 eller motsvarande system
• förståelse för modern och samtida konst
• goda kunskaper i både tal och skrift i engelska samt svenska och/eller ett av de skandinaviska språken.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av konstdatabaser.
Placering
Moderna museet ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm.
Anställningsform och tillträde
Anställningen är tills vidare på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 10 november 2025. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar i dina ansökningshandlingar.
Märk ansökan med diarienummer MM2025/97.Publiceringsdatum2025-10-08Om företaget
Moderna museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Vi har ett omfattande program med utställningar och pedagogisk verksamhet samt internationellt utbyte inom konstområdet. Vårt museum finns i centrala Stockholm och Malmö och vi är drygt 140 medarbetare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moderna Museet
(org.nr 202100-5091), http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/ Jobbnummer
9545821