Är du en engagerad ledare som brinner för att utveckla dina medarbetare? Drivs du av att skapa långsiktiga och framgångsrika affärer på den lokala marknaden? Känner du igen dig i våra värdeord jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga? Då kan rollen som Avdelningschef i Region Drift och Underhåll vara helt rätt utmaning för dig! Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Region Drift och Underhåll tillhör affärsområde Peab Anläggning. Regionen har stabil position, goda framtidsutsikter och vi arbetar hållbart med miljötänk i fokus. Tillsammans underhåller vi och sköter om Sveriges vägar och anläggningar. Vi ser till att landets invånare och besökare kan trivas och vistas säkert i vår utemiljö och trafik. Kärnverksamheten består av löpande underhåll av vägar, ombyggnationer av gator och torg, park och gatuskötsel samt yttre fastighetsskötsel, finplanering, blomsterprogram, trädgårdsanläggningar, arboristtjänster, upprustning av parker och lekplatser. Om tjänsten
I rollen som Avdelningschef erbjuds du en omväxlande vardag med stort ansvar för att leda ditt team med erfarna och driftiga chefer på olika orter. Du kommer att driva utvecklingen för region nord som i dagsläget sträcker sig från norra Stockholm till Östersund, och vi söker dig som motiveras av att utöka området norrut där vi ser stora möjligheter till nya affärer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för avdelningens totala budget på cirka 1 miljard kronor.
• Samordna, engagera och leda 10 direktrapporterande medarbetare, bestående av arbetschefer och stabsfunktion.
• Säkerställa effektiv och utvecklande produktion enligt regionens affärsplan
• Leda strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete
• Marknadsaktiviteter; bibehålla och utveckla befintliga kundrelationer samt generera nya affärsmöjligheter
Du kommer tillhöra Region Drift och Underhåll och blir en del av vår regionala ledning. Du rapporterar till regionchef med placeringsort Sundsvall eller Gävle. Ditt arbetsområde sträcker sig över en bred geografi och du förväntas resa i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig med minst 10 års erfarenhet av kvalificerad projektledning och styrning i produktionsprocessen inom drift och underhåll/anläggning, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har en teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Vidare har du ett coachande ledarskap och är van vid personalansvar för andra chefer. Viktigt för oss är att du trivs med att jobba med människors utveckling och att skapa en god teamkänsla.
Vidare ser vi att du har:
• Du är drivande, kundorienterad men samtidigt mycket organiserad och strukturerad.
• Du har ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt och bygger långsiktiga relationer.
• God samarbets- och planeringsförmåga och att du kommunicerar på ett enkelt, genomtänkt och tydligt sätt.
I Peab kommer du få allt stöd du behöver för att lyckas. Du har flera avdelningschefskollegor att nätverka med, och du har en stab av specialister på olika nivåer inom regionen, affärsområdet och koncern som stöttar i den dagliga verksamheten.Dina personliga egenskaper
Du är en strategisk och strukturerad ledare som har lätt för att se helheten och planera långsiktigt. Med din relationsskapande och kommunikativa förmåga bygger du starka samarbeten både internt och externt. Du är kreativ, inspirerande och har gott omdöme, vilket gör att du hittar lösningar även i komplexa situationer. Din ekonomiska medvetenhet i kombination med en tydlig förmåga att situationsanpassa ditt ledarskap gör dig till en trygg och affärsdriven chef.
Vi bygger med hjärtat!
Peab strävar efter mångfald och inkludering. Vi välkomnar alla kvalificerade kandidater och ser gärna att du bidrar till en jämnare könsfördelning i byggbranschen.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
