Avdelningschef - projekt
Fasticon Kompetens AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2025-12-22
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fasticon Kompetens AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Avdelningschef för projekt till Signalisten i Solna
Har du en gedigen bakgrund inom projektverksamhet och en god förståelse för byggprocessens samtliga faser? Är du van att leda bygg- eller underhållsprojekt och har tidigare erfarenhet av en chefsroll?
Då kan tjänsten som Avdelningschef projekt hos Signalisten vara din nästa utmaning.
Om rollen
Som Avdelningschef för projekt får du en ledande roll i bolagens projektverksamhet och ansvarar för att din avdelning driver om- och nybyggnadsprojekt genom hela processen - från förstudie och tidiga skeden till färdig byggnad och överlämning till förvaltningen. Bostadsstiftelsen Signalisten står inför flera större investeringar och utvecklingsprojekt de kommande åren och du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med att förverkliga dessa satsningar.
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med kollegor över hela organisationen, myndigheter, konsulter och entreprenörer.
Som Avdelningschef för projekt leder du dina 11 medarbetare och deras projektarbete. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för ny- och ombyggnadsprojekt, större renoveringar och fastighetsutveckling.
Strategiskt ansvar för projektportfölj, byggrätter och långsiktig utveckling.
Ledning av projektavdelningen, inklusive arbetsmiljö och kompetensutveckling.
Säkerställa leverans av kvalitet, ekonomi och tid i projekt.
Aktivt arbete med digitalisering och processutveckling.
Rapportering till styrelse och deltagande i ledningsgruppsarbete.
Vem du är
Du har relevant akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, bygg eller fastighetsutveckling.
Du har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av större byggprojekt, stadsutveckling och fastighetsförvaltning.
Lång erfarenhet av strategiskt arbete, budget- och resultatansvar samt god kännedom om fastighetsteknik, entreprenadjuridik och projektekonomi. Erfarenhet av LOU är meriterande.
Du har tidigare haft chefsroller med personalansvar.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har goda kunskaper i Office-paketet.
Du är analytisk och målmedveten som kombinerar struktur med handlingskraft. Med ett långsiktigt perspektiv planerar du effektivt, prioriterar rätt och hanterar flera parallella uppdrag utan att tappa helheten. Du fattar genomtänkta beslut baserade på analys och affärsnytta, är trygg i att sätta tydliga förväntningar och följer upp med fokus på resultat. Samtidigt är du prestigelös och värdesätter samarbete, vilket gör att du bygger starka och förtroendefulla relationer med såväl interna som externa intressenter. Rollen kräver en god kommunikativ förmåga och en naturlig fallenhet för att skapa förtroendefulla relationer.
Vi söker en Avdelningschef med god förståelse för att verka i en politiskt styrd organisation och vi ser gärna att du har uthållighet, analytisk förmåga och ett intresse för att bidra till utvecklingen av en organisation i förändring.
Vad Signalisten erbjuder dig
Är du redo att vara en del av en spännande resa? På Signalisten är vi i en expansiv fas och arbetar med hög takt inom både nyproduktion och renoveringar av våra fastigheter. Vi är stolta över vårt uppdrag att skapa fler trygga och trivsamma hem i Solna och bidra till stadens utveckling.
Hos oss får du en möjlighet att göra skillnad och ta ansvar för samhällsutvecklingen!
Vill du vara med och bidra till en levande och hållbar stad? Välkommen till oss!
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Signalisten med Fasticon. Du söker tjänsten via länk i annonsen. För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar.
Vi använder tester som en del av processen och slutkandidaten kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Tell, jenny.tell@fasticon.se
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Arbetsplats
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Kontakt
Jenny Tell jenny.tell@fasticon.se Jobbnummer
9660384