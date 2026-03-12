Avdelningsadministratör / Chefsassistent
Din nya roll
Nu söker vi en självständig och serviceinriktad avdelningsadministratör till ett uppdrag inom energisektorn.
Som avdelningsadministratör arbetar du nära avdelningschef samt flera sektions- och enhetschefer. Rollen är central i organisationen och innebär ett brett ansvar inom administration, koordinering och intern kommunikation.
Som avdelningsadministratör har du en central roll i att stödja avdelningens chefer och säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt i vardagen.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
Administrativt chefsstöd såsom kalenderhantering, mötesbokningar samt framtagning av mötesmaterial och presentationer
Samordning av administrativa underlag kopplat till konsulter och medarbetare
Personaladministration, exempelvis stöd vid onboarding och offboarding, beställning av utrustning och behörigheter samt hantering av semesterlistor
Ekonomi- och inköpsadministration, inklusive beställningar, enklare ekonomisk rapportering och fakturahantering
Planering och koordinering av möten, workshops och interna aktiviteter, inklusive bokningar, agendor och dokumentation
Stöd till avdelningens ledningsgrupp genom planering, dokumentation och uppföljning av möten och beslut
Kommunikation och dokumenthantering, såsom uppdatering av intranät, presentationsmaterial och strukturering av dokument i interna system
Utveckling och dokumentation av administrativa rutiner samt samverkan med organisationens administratörsnätverk
Företagspresentation
Vår kund säkerställer att det svenska kraftsystemet är hållbart, säkert och effektivt - idag och i framtiden. Här får medarbetare bidra med sin expertis i en viktig samhällsfunktion, utvecklas i en dynamisk miljö och påverka hur Sverige får sin elförsörjning.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Arbete sker i huvudsak på kontoret i Sundbyberg. Enstaka dagar på distans efter särskild överenskommelse. Resor inom Sverige kan bli aktuellt vid enstaka tillfällen. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2027-04-30, med option att förlänga avropsavtalet 1 år dvs. längst t.o.m. 2028-04-30. Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Övrig information: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs innan uppdragstart. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 1 års eftergymnasial utbildning inom till exempel ekonomi, HR eller administration.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter som står i annonsen (exempelvis mötesbokningar, protokollskrivning, kontorsinköp, etc.)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med MS Office program som Excel, Word, Powerpoint och Outlook.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att dokumentera ledningsgrupps /styrgruppsmöten eller liknande beslutande verksamhet.
Meriterande: Minst 3 års arbetslivserfarenhet av administration i offentlig verksamhet, t.ex. statlig eller kommunal.
Meriterande: Minst 1 års arbetslivserfarenhet av ekonomisystemet UBW/Agresso eller motsvarande.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
