Avarn Security söker utbildad ordningsvakt!

Vi söker ordningsvakt som vill bidra till en säker och välkomnande miljö. Hos oss får du ett arbete där du möter människor, löser situationer och gör skillnad.
Som ordningsvakt arbetar du med att upprätthålla ordning och säkerhet i olika miljöer. Vi erbjuder:
• Utbildning och stöd för att lyckas i rollen
• Trygga villkor och kollektivavtal
• Ett inkluderande arbetsklimat där vi ser mångfald som en styrka
• Möjlighet att påverka och utvecklas inom yrket
Vi söker dig som är kommunikativ, empatisk och har förmåga att hantera olika situationer med lugn och respekt.
Vi söker utbildad ordningsvakt som är säkerhetsmedveten, serviceinriktad, empatisk och har en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska vara utbildad ordningsvakt med ett giltigt ordningsvaktsförordnande.
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
• genomfört ordningsvaktsutbildning inom de tre senaste åren med godkänt resultat
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning. Ersättning
