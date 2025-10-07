Avarn Security söker Systemspecialist
Avarn Security Systems är enheten som levererar skräddarsydda tekniska säkerhetslösningar till våra kunder. Systems är rikstäckande med flera kontor och säkerhetsbutiker runt om i landet. Vi erbjuder allt inom brandlarm, CCTV, dörrautomatik, lås, larm, passage och inbrottslarm. Avarn Security Systems innehar samtliga certifikat inom lås och larm vilket säkerställer att vi levererar mycket hög kvalité på våra tekniska säkerhetsinstallationer. Tillsammans med övriga enheter i koncernen är vi den kompletta säkerhetsleverantören. Gemensamt skapar vi trygghet och säkerhet - varje dag, dygnet runt.
Om jobbet som Systemspecialist
Tjänsteställe: Malmö
Arbetstider: Mån-fre 07:00-16:00
Varaktighet: Heltid, tills vidare. Provanställning om 6 månader kan tillämpas.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Är du en nyfiken tekniker som vill utveckla ditt intresse för skräddarsydda säkerhetslösningar? Då kan du vara den vi söker. Som Systemspecialist ingår du i ett team som består av drivna tekniker i hela regionen. Tillsammans arbetar ni med driftsättning och service av våra skäddarsydda säkerhetslösningar. Som ambassadör för Avarn Security utför du varje uppdrag med yrkesstolthet och höga krav på kvalitet och säkerhet. Visst beredskaps-/jourarbete kan komma att ingå i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Ansvara för driftsättning, programmering samt avprovning av installerade säkerhetslösningar
• Driftsättning av IT såsom hårdvaror, mjukvaror, operativsystem och applikationer
• Medverka vid avancerad och komplex felsökning
• Underhålla säkerhetssystem och genomföra regelbundna uppdateringar, patchar och systemuppgraderingar
• I support och utbildning till våra lokala team och kunder kommer du vara en nyckelspelare
• Kvalitetssäkra konstruktionsunderlag i säljstadie och i projekteringsskedet
• Samarbete med Systemspecialister i Sverige
Rollen kräver att du:
• Har bred produktkännedom och arbetat i minst två år som IT- säkerhets- tekniker, alternativt installatör eller driftsättare inom inbrottslarm, passagesystem
• God produktkännedom inom Unison, Sentrion, Axis AVS, Milestone, Bosch BVMS, Commend, Lenel,
• Har körkort B
• Har svenskt medborgarskap
För att trivas och lyckas i rollen som Systemspecialist hos oss, behöver du vara en ansvarsfull och handlingskraftig person. Du är en lyhörd och omtänksam medmänniska, som vill bidra till ett gott samarbete. Vid urvalet kommer vi lägga stor vikt vid att dina personliga egenskaper går hand i hand med våra värderingar: Ansvar - Omtanke - Samarbete.
Att jobba hos oss
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Våra kunder finns i alla branscher och våra uppdrag är varierande och tekniskt utmanande. Du blir en del av ett proffsigt team med erfarna och hjälpsamma kollegor och stöttande chefer.
Några av våra många förmåner
Som Systemspecialist har du många utvecklingsmöjligheter. Du kan fördjupa din expertis inom våra olika säkerhetssystem, kan även bli skyddsombud eller fadder till juniora kollegor. I vår stora nordiska koncern kan du flytta utan att byta arbetsgivare.
Vi har kollektivavtal. Vi erbjuder förmånlig pension via Lifeplan, friskvårdsbidrag och rabatter via förmånsportalen Benify. Vi förser dig med mobiltelefon och dator, och har bilpolicy med elbil som val.
Rekryteringsprocessen
För att bli anställd behöver du bli godkänd i en säkerhetsprövning med kontroll i polisens och länsstyrelsens register. Tjänsten kan innefatta arbete som omfattas av försvarssekretess och kräver därför svenskt medborgarskap.
