Avancerad Montör Teledyne Flir
2025-10-10
Din nya tjänst Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag med spännande produkter?
Nu behöver Teledyne FLIR stärka sitt team med en avancerad montör. Deras nyaste och mest komplexa produktion växer. Dina uppgifter blir både praktisk montering (micro svetsning, bondning, lödning, limning). Du behöver en teknisk förståelse och ett driv att lära dig mer.
I den här rollen erbjuds du goda möjligheter att utveckla dina tekniska kunskaper. Du får en väsentlig roll i produktionen av världsledande teknik, flexibilitet i rollen samt bra karriärmöjligheter inom ett tekniskt innovativt företag.
I rollen förväntas du kunna:
Lösa enklare problem självständigt tillsammans med gruppen
Hantera komplexa problem i samarbete med våra ingenjörer Du kommer att vara anställd av Thalamus och uthyrd till vår trevliga kund
Din bakgrund Vi söker en person som har studerat teknik på gymnasienivå eller motsvarande, och som troligen har några års arbetslivserfarenhet. Du måste ha en stark teknisk förståelse och ett driv att lära dig mer. Det är också viktigt att du kan dela med dig av din kunskap för att höja den tekniska kompetensen inom gruppen.
Du som person Dina personliga egenskaper spelar en stor roll i denna roll. Vi söker dig med ett starkt teknikintresse som har lätt för att ta stort eget ansvar och planera ditt arbete. Du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt, och du är initiativtagande samtidigt som du uppskattar repetitivt arbete. Du gillar att hantera många arbetsuppgifter samtidigt och att ha kontroll över verksamheten omkring dig.
Eftersom kundens koncernspråk är engelska måste du kunna ta till dig information både skriftligt och muntligt på engelska.
Förkunskaper som är meriterande:
Noggrann, självgående och nyfiken
Branscherfarenhet inom elektronikmontering
Erfarenhet av mikrosvetsning
Erfarenhet av bondning, lödning och arbete i renrum
Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Vid frågor är du välkommen att kontakta Sanja Kolar på 070 860 82 52 eller Ida Sebitli på 073 856 53 74. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan! Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Ersättning
