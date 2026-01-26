AV-tekniker till Karlstad
2026-01-26
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Infinity IT Consulting AB söker nu en driven AV-tekniker till vår kund i Karlstad. Hos oss får du arbeta praktiskt med installation, drift och vidareutveckling av professionella AV-lösningar, där teknisk expertis och problemlösning står i centrum. Vi värnar om vår kultur och gemenskap och erbjuder en miljö där du kan växa och utvecklas. Vi söker dig som vill arbeta praktiskt med mötesteknik och support och bidra till kundens upplevelse och långsiktiga behov. Uppdraget har omgående behov med start enligt överenskommelse.
I rollen kommer du att:
Installera, konfigurera och förvalta kunders mötes- och AV-system.
Säkerställa hög driftsäkerhet och prestanda i plattformar för videomöten och presentationer.
Felsöka och optimera hårdvara, mjukvara och nätverksintegration för AV-lösningar.
Bidra till utveckling och standardisering av AV-installationer och processer.
Dokumentera tekniska lösningar och delta i intern kunskapsdelning.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av AV-teknik eller IT-support (minst 1-2 år), gärna med fokus på mötes- och konferenslösningar.
Har ett starkt teknikintresse och vill utvecklas som specialist inom AV-lösningar.
Är praktiskt lagd, problemlösande och självständig i tekniska frågor.
Kan dokumentera och standardisera tekniska lösningar.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Har B-körkort.
Vill du fortsätta utvecklas inom AV-teknik och bli vår specialist inom mötes- och AV-lösningar? Skicka din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
