Automotive Software Engineer - ASW (Göteborg)
Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. We provide concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:AVL fortsätter att växa inom automotive embedded software och söker nu en Automotive Software Engineer - ASW till vårt team i Göteborg.Detta är en roll för dig som trivs med ansvar, varierade tekniska uppgifter och att arbeta i en internationell miljö. Du blir en viktig del av ett växande team och bidrar till utvecklingen av framtidens mjukvarufunktioner för fordon.AVL är en ledande partner inom Electromobility, Vehicle och ADAS/AD inom fordons- och energiindustrin. I Sverige är vi cirka 250 medarbetare, baserade i Göteborg, Haninge, Stockholm och Södertälje. Som ingenjör hos oss arbetar du nära experter både globalt inom AVL och ute hos våra kunder - alltid med teknik i absolut framkant.
Som Automotive Software Engineer arbetar du med utveckling av mjukvara för fordonsfunktioner och elektrifierade system. Du kommer att vara aktiv i hela utvecklingskedjan - från krav och arkitektur till integration och test - och du får arbeta både praktiskt och metodiskt i avancerade utvecklingsprojekt.I rollen kommer du att arbeta nära systemingenjörer och arkitekter för att översätta krav till en robust mjukvaruarkitektur, där du använder modellerings- och designverktyg som stöd i arbetet. Du ansvarar för att designa och utveckla applikationsfunktionalitet och algoritmer, antingen genom att skriva ren och effektiv kod i C eller C++, eller genom modellering och implementering i Simulink. Arbetet innebär också att du deltar i och bidrar till moderna CI/CD miljöer och använder versionshanteringsverktyg som Git, Gerrit, Jenkins och Docker.Du stödjer verifierings- och valideringsaktiviteter genom hela mjukvarans livscykel, vilket inkluderar statisk kodanalys, enhetstestning samt testning i MIL-, SIL- och HIL miljöer. En viktig del av rollen är även att säkerställa stabila byggprocesser och hantera mjukvaruintegration på ett strukturerat sätt. Utöver detta arbetar du tvärfunktionellt och multidisciplinärt enligt MBSE principer och agila arbetssätt. I denna roll arbetar du antingen i våra interna projekt eller på uppdrag ute hos någon av våra kunder.
Profilbeskrivning:Vi ser att du är en strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ person som trivs med att arbeta i team och uppskattar en flexibel och varierande vardag. Du har lätt att ta initiativ och gillar att utvecklas i takt med projekt och teknik.
BSc/MSc inom Software, Electrical eller Electronic Engineering
Minst 3+ års erfarenhet av embedded mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin
Förslag: Erfarenhet av OEM processer inom fordonsindustrin, gärna från svenska aktörer (Erfarenhet från arbete inom svensk fordonsindustri)
God förståelse för AUTOSAR metodik och verktyg
Stark programmeringsvana i C och/eller C++
God förståelse för UML och SysML
Erfarenhet av Davinci Developer/Configurator och EB tresos
Flytande engelska i tal och skrift
B körkort
Meriterande
Erfarenhet av Functional Safety och ASPICE
Kunskap om AUTOSAR Basic Software Modules (OS, MemStack, ComStack)
Språkkunskaper i svenska
Körkort C/CE
Vi erbjuder: En kultur där kollegor stöttar varandra och växer tillsammans
Tydliga möjligheter till professionell och personlig utveckling genom lärande, mentorskap och globalt samarbete
En internationell och mångkulturell miljö - samarbeta med experter i över 30 länder och fler än 50 tekniska center världen över
Innovationsdrivna projekt - arbeta med den allra senaste tekniken
Kollektivavtal, försäkringar och attraktiva förmåner inklusive friskvårdsbidrag
Intresserad?Skicka genast in din online ansökan till AVL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39055-44088667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
417 55 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Fru
Ann Charlott Dahlgren career@avl.com +46 737736717 Jobbnummer
9840592