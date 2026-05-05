Automationstekniker till Labkyl
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Labkyl är en etablerad specialist inom kyla, värme och energieffektiva lösningar. Med stark teknisk kompetens och lång erfarenhet hjälper företaget sina kunder att skapa hållbara och driftsäkra anläggningar - där beprövad kunskap möter ny teknik.
Bolaget är en del av Nordic Climate Group, en av Europas ledande aktörer inom hållbara klimatlösningar. Tillsammans driver de utvecklingen mot ett mer energieffektivt samhälle - samtidigt som de behåller sin lokala förankring, korta beslutsvägar och starka lagkänsla.
Därför trivs man hos Labkyl:
Hos Labkyl får du mer än bara ett jobb - du får en miljö där du kan utvecklas och göra skillnad:
Utveckling på riktigt - väx i din roll och jobba med modern teknik
Trygghet + driv - stabil koncern i ryggen, entreprenörsanda i vardagen
Påverkan - stort eget ansvar och möjlighet att forma din roll
Starkt team - man samarbetar inom och mellan teamen, delar kunskap och stöttar varandra
Hållbarhet i fokus - Labkyls arbete bidrar till minskad klimatpåverkan
En arbetsplats att växa på
Hos Labkyl bygger man framgång tillsammans. Bolaget tror på engagerade medarbetare, långsiktighet och en kultur där du både trivs och utvecklas - och känner stolthet i det du gör. Här samarbetar man över team-gränserna mot bolagets gemensamma mål och bidrar till leverans och service i världsklass!
Nu söker Labkyl en automationstekniker till sitt vassa och engagerade team med bas i Årsta. Du jobbar i tätt samarbete med dina kollegor för att säkerställa en professionell leverans och spenderar mycket tid ute i fält och på vägarna runt Stockholm med omnejd.
Ansvar och arbetsuppgifter:
I rollen som automationstekniker får du möjligheten att forma din egen vardag och ta stort eget självgående ansvar. Detta är en varierande tjänst med goda chanser till intern utveckling. Du spenderar en stor del av tiden ute hos kund och bör därför kombinera en fallenhet för kundkontakt med stark kompetens inom fastighetsautomatiserade system.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
Ansvara för driftsättning och avprovning av fastighetsautomatiserade system hos kund
Optimering och övervakning
På ett självständigt sätt hantera styrservicearbeten
Felsökning
Mindre entreprenadarbeten
PLC- och HMI-programmering
KundkontaktKvalifikationer
Du har relevant teoretisk utbildning till automationstekniker/-ingenjör, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du har cirka 3 års arbetslivserfarenhet som tekniker inom el eller styrinstallation.
Är du självgående, kunnig och ansvarstagande så är du den personlighet vi söker. Stort värde sätts på den personliga inställningen och ambitionen. Du blir delaktig i din egen utveckling.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter och med en stor del av arbetsdagen förlagd i anläggningar ute hos kund. Resor inom hela Sverige kan förekomma.
Vi ser gärna att du talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat. Du har B-körkort.
Meriterande kvalifikationer:
Arbetsledande tekniker
Systemkunskap i fastighetstekniska system
Erfarenhet av styrinstallation
El- och styrprojektering
Kylteknik
Kunskap i PLC-programmering (Codesys eller Beckhoff/Twincat)
Nyttjat HMI-verktyg Kiona Webport och/eller Kentima Widequick
Dokumentation
Du erbjuds:
En fast marknadsmässig lön
Rikskort
Friskvård och sjukförsäkring
25 dagars semester
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 7-16. Plats: Årsta, Stockholm
Den här rekryteringsprocessen hanteras av A-hub, och mail angående tjänsten går genom A-hub. Ansök genom att klicka på "Ansök" nedan. Tänk på att vi lägger stor vikt vid din motivation och intresse för tjänsten. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men om du har specifika frågor om tjänsten kommer ansvarig rekryterare att svara på dem.
Rekryteringsprocessen hos A-hub ser ut som följande
Löpande urval av CV
Telefonintervju med A-hub
Digital intervju med A-hub
Intervju hos företaget
Referenstagning
Erbjudande Så ansöker du
