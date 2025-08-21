Automationstekniker/Robotprogrammerare
Tycker du om att kombinera spännande projekt med utmanande serviceuppdrag? Här får du får följa med från idé och programmering till installation, igångkörning och support ute hos kund.
Plamex erbjuder en roll med frihet under ansvar. Du blir en nyckelspelare i ett expansivt företag där du kan påverka både din egen utveckling och Plamex framtid, samtidigt som du får tryggheten i att vara en del av en stark industrikoncern.
Om oss Plamex är ett väletablerat teknikföretag som grundades 2008 och specialiserar sig på att automatisera tillverkande industri med robotlösningar från ABB robotics. Vår affärsidé är att skapa smarta, flexibla, automationsmoduler som ger hög effektivitet och lönsamhet för våra kunder. Vi har en vision att göra automation enklare, mer tillgänglig och lönsam.
Plamex är en del av Pronect, en industrigrupp med över 7 000 kunder i Norden och Baltikum, som i sin tur ingår i familjeägda Liljedahl Group. Genom vårt starka hållbarhetsfokus bidrar vi till långsiktig utveckling för både kunder och samhälle.
Om rollen Som Automationstekniker/Robotprogrammerare på Plamex får du en spännande och varierad roll där du både arbetar i projekt och med serviceuppdrag. I projekten är du med från början och tar fram lösningar, programmerar ABB-robotar både online och offline i RobotStudio, installerar och kör igång anläggningar hos kund. Utöver detta hanterar du felsökning, optimering och serviceuppdrag för att säkerställa att våra kunders produktion alltid fungerar på bästa sätt. Du ansvarar för dina egna projekt och har möjlighet att utvecklas mot en projektledande funktion. Samtidigt blir du en del av ett starkt team på fyra personer inom teknik och service, där samarbetet är nära och kunskapsutbytet stort.
Vi söker dig som Har erfarenhet av ABB-robotprogrammering och gärna en bakgrund inom automation eller industri. Du är van att arbeta självständigt och att möta kunder på plats. Har du dessutom kunskap inom PLC programmering ser vi det som en stor fördel. Som person är du teknisk, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs med att driva egna projekt men uppskattar också ett nära samarbete med kollegor och kunder.
Det här erbjuds du Plamex har sitt kontor i Anderstorp och här blir du en nyckelperson i ett företag som är i stark utveckling. Vi erbjuder en flexibel arbetstid, tjänstebil med fria mil och möjlighet till distansarbete. Hos oss får du stort utrymme för egna initiativ och chans att påverka både din roll och företagets framtida utveckling, samtidigt som du får tryggheten i att vara en del av en stark industrikoncern med spännande karriärmöjligheter framåt.
Rekryteringsinformation Låter det här som en roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig! I denna rekrytering samarbetar Plamex med Purple Rekrytering & Interim. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jennie Holmberg, Purple Rekrytering & Interim 076-307 01 23 | jennie@purplerekrytering.se Ersättning
