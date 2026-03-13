Automationstekniker

Kraftsam Personal AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-03-13


Vi söker nu en automationstekniker till spännande uppdrag i Stockholmsområdet!

2026-03-13

Företaget är en teknikkonsult inom el, automation och digitalisering med stark närvaro i Stockholmsområdet. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kollegor och kunder. Här erbjuds en modern arbetsmiljö där utveckling, ansvar och engagemang står i fokus, och där varje medarbetare ges möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt.

Som automationstekniker får du en central roll i företagets uppdrag och arbetar med utveckling, programmering, driftsättning och felsökning av automationslösningar. Du deltar i hela projektkedjan - från förstudie och teknisk design till idrifttagning och optimering av anläggningar.
Arbetet omfattar PLC-programmering, HMI/SCADA, tester, dokumentation samt service och vidareutveckling av befintliga system. Du samarbetar tätt med projektledare, elkonstruktörer och kunder och har en viktig roll i att säkerställa driftsäkra och framtidssäkra lösningar.
Tjänsten innebär resor med övernattning, i genomsnitt cirka en vecka per månad.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet inom industriell automation eller närliggande tekniskt område. Vidare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av PLC-programmering (exempelvis Siemens, ABB eller liknande).
Erfarenhet av driftsättning, felsökning och service.
Teknisk utbildning på gymnasie-, YH- eller högskolenivå, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förståelse för el, styr- och reglerteknik.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Ett strukturerat arbetssätt och ett lösningsorienterat mindset.

Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbfeed 1291".

Detta är ett heltidsjobb.

Kraftsam Personal AB (org.nr 559121-6204)
Stockholm (visa karta)
103 16  STOCKHOLM

Kraftsam R&B

9795742

