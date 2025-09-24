Automationstekniker
Är du en praktiskt lagd tekniker med passion för automation? Vi söker dig som vill vara med och utveckla och underhålla vår produktionsanläggning på Swedish Agro och samtidigt bidra till hög driftsäkerhet och effektivitet.
DITT ANSVARSOMRÅDE Som automationstekniker blir du en nyckelperson i vårt underhållsteam. Du arbetar nära produktionen och har en central roll i att säkerställa stabil drift genom smarta automationslösningar. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med teknisk utveckling i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad. Tjänsten är på 100% med placeringsort Kalmar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Programmera, driftsätta och optimera PLC- och HMI-system
Felsöka och underhålla internt fabriksnätverk/industriell kommunikation (fältsbussar, switchar, maskin-till-maskin-kommunikation)
Hantera svagströmsignalering och övriga el-/automationskomponenter
Stödja produktionen genom arbete i vårt MES/produktionssystem
Delta i förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och effektivitet
DIN PROFILVidare ser vi att du har:
Teknisk utbildning inom automation, el eller mekatronik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av PLC-programmering (t.ex. Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley)
Kunskap inom HMI och industriell kommunikation
Vana att arbeta nära produktion med fokus på felsökning och underhåll
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 24 oktober 2025.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Bundy, Produktionschef +46730321054
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
