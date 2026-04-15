Automationstekniker - Motala
2026-04-15
WeStaff Sweden söker nu en erfaren automationstekniker/ingenjör till en innovativ industriverksamhet med global leverans.
Företaget utvecklar och tillverkar avancerade maskiner som exporteras världen över. Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i arbetet med automation, driftsättning och teknisk utveckling.
Om rollen:
I rollen som senior automationstekniker/ingenjör arbetar du operativt i projekt från idé till färdig installation. Du ansvarar för programmering, testning och driftsättning av maskiner och har en central roll i att säkerställa kvalitet och funktion.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med PLC-programmering och utveckling
Programmera och konfigurera HMI och drivsystem
Ansvara för testning, felsökning och driftsättning
Delta i tekniska projekt och bidra med expertis
Arbeta nära produktion och andra avdelningar
Identifiera förbättringsområden och driva utveckling
När du är varm i kläderna får du eget ansvar för projekt och arbetar direkt mot kund, inklusive internationella resor.
Ansvar i rollen
Säkerställa att system och maskiner fungerar enligt krav
Driva tekniska lösningar och förbättringsarbete
Följa säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder
Ansvara för uppstart av maskiner hos kund
Vi söker dig som har en gedigen teknisk bakgrund och trivs i en praktisk, lösningsorienterad roll.
Vi ser gärna att du har:
Minst 3 års erfarenhet inom automation eller liknande
Erfarenhet av PLC-programmering
Erfarenhet av industriella styrsystem
Vana av felsökning i driftmiljö
God datorvana
Flytande svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av olika styrsystem
Erfarenhet av arbete mot slutkund
Erfarenhet av resor i tjänst
Som person
Du är strukturerad, självgående och trygg i din kompetens. Du har ett starkt tekniskt driv, gillar att lösa problem och trivs både i verkstadsmiljö och i projektarbete.Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag med möjlighet till övergång
Arbetstid: Dagtid, flexibel
Placering: Pendling med bil krävs
Resor: Förekommer i tjänsten
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden AB erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden AB är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Produktion & Tillverkning.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kunskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personlig engagemang.
Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
