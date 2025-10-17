Automationsspecialist
Ikea Industry Hultsfred AB / Elektrikerjobb / Hultsfred Visa alla elektrikerjobb i Hultsfred
2025-10-17
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikea Industry Hultsfred AB i Hultsfred
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med hög integritet och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt? Är du en sann ambassadör för våra värderingar på IKEA?
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
En dag i livet med oss!
Vi söker nu en automationsspecialist till vår ena produktionsanläggning där tillverkningen av spånskivor sker. Som automationsspecialist driver, alternativt leder du olika projekt som främst har fokus på ombyggnad av maskiner och annan utrustning. Utöver dessa projekt leder du även dina egna utredningar där fokus ligger på olika problem i processen. Du är även ett stöd till andra kollegor inom produktion och underhåll då du hjälper till med olika felsökningar. Tjänsten innefattar även ritningar/elkonstruktion, PLC och HMI programmering samt förebyggande underhåll.
Så vem är du?
Du är en problemlösare och initiativtagare som gillar att ta dig an olika projekt med fokus att komma med förbättringar och lösningar. Du leder dig själv och tar ansvar över dina arbetsuppgifter. Du har även en god samarbetsförmåga och du ska ha en vilja att hjälpas åt och dela kunskaper med dina kollegor för att aktivt delta i din egna men också teamets utveckling. Du har kostnadsmedvetenhet i allt du gör och dina arbetsresultat präglas alltid av ett säkerhetstänk. Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Du är en positiv och kommunikativ person. Du har en utbildning inom el och en påbyggnadsutbildning inom process/automation, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom elkonstruktion, ritningar och programmering inom Siemens PLC.
En god teknisk förståelse krävs och du ska ha en god datavana då du bland annat har datorn som ditt främsta arbetsverktyg. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, tyska är meriterande.
Vill du veta mer?
Kontakta el-chef: Daniel Arvidsson 0495-75 51 85
Facklig kontakt Unionen: Daniel Björkén 0495-756141
Studies show that members of underrepresented communities don't apply for jobs unless they're 100% "qualified". If this is part of the reason you hesitate to apply, we like you to reconsider and give it a chance. Maybe your profile fits our needs much better than you think. We look forward to receiving your application.
From: "Why Women Don't Apply for Jobs Unless They're 100% Qualified" by Tara Sophia Mohr, August 2014 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636)
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Jobbnummer
9562635