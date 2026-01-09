Automationsingenjör till Ömangruppen i Jönköping!
2026-01-09
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en erfaren automationsingenjör som söker nya utmaningar? Ömangruppen i Jönköping söker dig som vill ha en roll med stort eget ansvar och frihet att styra ditt arbete. Som automationsingenjör är du uppdragsansvarig och arbetar i huvudsak med försäljning, programmering, uppkoppling och utveckling av driftstrategier. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara delaktig i hela processen, från idé till färdig lösning. Är du redo för nästa steg i karriären i ett framåtdrivande företag? Välkommen att växa hos oss!
"Mitt namn är Magnus och jag arbetar som servicechef på Ömangruppen i Jönköping. Jag söker nu en automationsingenjör till vår verksamhet i Jönköping. Med mig som chef kan du förvänta dig ett coachande och inkluderande ledarskap samt att vi har roligt på jobbet!" - Magnus Wilterhag, Servicechef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som automationsingenjör utför du arbeten hos både nya och befintliga kunder. Du ansvarar för att planera, samordna samt utföra ditt arbete antingen själv eller tillsammans med andra konsulter. Som automationsingenjör har du en central roll inom fastighetsautomation. Ditt arbete fokuserar på att optimera och säkerställa att tekniska system fungerar korrekt och energieffektivt. Resultatet av en automationsingenjörs arbete ska leda till välfungerande klimatanläggningar och nöjda kunder.
• integration i överordnade styrsystem
• programmering och felsökning av DUC/PLC
• projektledning inom fastighetsautomation
• kalkylering på nya projekt
• intern och extern support
• dokumentation av nya och befintliga system
• skapa och bibehålla goda kundkontakter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Utbildning eller erfarenhet inom fastighetsteknik, fastighets- eller industriell automation
• Kunskap inom fastighetsautomation, DUC/PLC-programmering, IT och nätverk samt instrumentering
• Kunskap inom analys av systemdata och förmåga att identifiera avvikelser
• Erfarenhet av arbete med Webbport
• God vana av affärssystem
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet av flera styrsystem
Som automationsingenjör är du ansvarstagande, ambitiös och serviceinriktad som person. Du är lyhörd för våra kunders behov och har en förmåga att bygga förtroende hos dem. Du är nyfiken och uppdaterad inom ny teknik och en kreativ problemlösare. Som person är du målmedveten och ödmjuk. Du drivs av att överträffa kundens förväntningar. Du är affärsorienterad, initiativrik och observant för att finna nya möjligheter till merförsäljning och ökad kundnöjdhet.
Social Hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör vad vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Jönköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Wilterhag +46363300565
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-02-10.
