Automationsingenjör inom Life Science - Siemens
2025-12-12
Är du en erfaren automationsingenjör med kompetens inom Siemens (PLC eller DCS) och processindustri? Vår kund söker nu en tekniskt driven konsult som vill arbeta nära ledande läkemedelsbolag och bidra till att utveckla avancerade produktionsmiljöer.
OM TJÄNSTEN
I rollen som automationsingenjör kommer du att arbeta ute hos Life Science-kunder med att programmera, optimera och felsöka Siemens-baserade styrsystem. Du blir en del av ett starkt ingenjörsteam som arbetar i projektform och utvecklar avancerade produktionsprocesser i reglerad miljö. Rollen är helt på plats hos kund och ger stora möjligheter till både teknisk och personlig utveckling.
Du erbjuds
• Vår klient erbjuder en möjlighet att arbeta med spännande och utmanande uppdrag hos ledande kunder. Du får chansen att direkt påverka produktionsmiljöer och utvecklas i en roll som värdesätter din expertis och ditt bidrag till innovativa lösningar. Långsiktigt engagemang och utvecklingsmöjligheter finns.
• En dedikerad konsultchef som följer och stöttar dig under ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med avancerad PLC-programmering /DCS-programmering, integration av system och felsökning för att säkerställa optimal drift och produktion inom processindustrin. Du kommer att vara en viktig del av ett team som skapar och förbättrar automatiserade lösningar hos våra klienters kunder.
• Programmera PLC eller DCS-system.
• Lösa kundens problem i drift och produktion.
• Koppla upp och integrera sensorer och utrustning.
• Arbeta i processteam med ingenjörer och processägare.
• Optimera produktionslinjer.
• Sätta upp nya produktionslinjer eller automatiserade processer.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2 års praktisk erfarenhet av Siemens automationssystem (PCS7 eller S7) - erfarenheten kan avse både DCS och PLC-miljöer
• Erfarenhet av felsökning, programmering, design och optimering av styrsystem
• Erfarenhet av SCADA-, DCS- eller MES-integrationer.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i processintensiva miljöer såsom Life Science, läkemedel, livsmedel, energi eller andra reglerade industrier.
• Tala och skriva flytande i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektronik, mekatronik
• Erfarenhet av GMP/GAMP5
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad - ser möjligheter, inte hinder
• Trygg i kunddialog och van att ta ansvar i projekt
• Strukturerad med hög kvalitet i dokumentation och arbete
• Samarbetsvillig och prestigelös
• Nyfiken, tekniskt driven och trygg i att be om hjälp när det behövs
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
