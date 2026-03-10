Automationsingenjör
EMP Engineering AB är ett expansivt, innovativt ingenjörsföretag som tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom produktutveckling, mekanik, maskinsäkerhet, elsäkerhet och automation till teknikintensiva bolag i Sverige. Vi utför konsultuppdrag på plats hos våra kunder samt helhetsåttagande av projekt från vårt kontor i Falun.
Rollen som automationsingenjör:
Förstudier
Systemering
Programmering PLC/SCADA/DCS
Idrifttagning
Felsökning
Dina drivkrafter och personliga egenskaper väger tungt i denna roll. För att lyckas är det viktigt att du trivs i en konsultroll där du stöttar och utmanar våra kunder som en del av att bygga framgångsrika lösningar som matchar deras krav och förväntningar. Du har förmåga att agera lösningsorienterat och professionellt i alla lägen och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Du värdesätter även att bidra till och arbeta i en samarbetsorienterad kultur där vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter.
För att lyckas i rollen har du din grund i praktisk erfarenhet inom området där du arbetat som tekniker, industrielektriker eller dylikt. Men på senare år har du arbetat som automationsingenjör och har under åren anskaffat dig en stark erfarenhetsbank som du nu önskar fylla på ytterligare.
För att lyckas och trivas i rollen har du:
Relevant utbildning inom industriautomation alternativt tidigare förvärvad arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom industriell automation.
Du är självgående i vanligt förekommande verktyg såsom PLC, SCADA och HMI.
Goda kunskap och erfarenhet inom Siemens, Honeywell eller ABB.
Du kommunicerar obehindrat på såväl svenska som engelska i både tal och skrift.
Du innehar B-körkort.
Du är öppen för dagligt arbete ute hos våra kunder.
Det är meriterande för rollen om du har:
Kunskap i ElproCAD eller E-plan
Erfarenhet från roller som industrielektriker eller tekniker
Erfarenhet av felsökning, idrifttagning och arbete i komplexa industriprojekt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: patrik.pettersson@emp-engineering.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMP Engineering Dalarna AB
(org.nr 559167-4485)
Holmgatan 17 Falun (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
EMP Engineering AB Kontakt
Patrik Pettersson patrik.pettersson@emp-engineering.com 0705194415 Jobbnummer
