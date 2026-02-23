Automationsingenjör
2026-02-23
Vi söker dig som är en erfaren automationsingenjör till ett uppdrag hos vår kund i Västerås inom tillverkningsteknik i en tekniskt komplex och säkerhetskritisk industrimiljö. Uppdraget passar dig som trivs med både praktiskt och analytiskt arbete och som vill bidra i modernisering av produktions- och styrsystem.
Om uppdraget
I rollen som automationsingenjör arbetar du med konstruktion och utveckling av tillverkningsutrustning kopplat till processautomation. Ett centralt fokus i uppdraget är att konvertera äldre styrsystem till modernare lösningar, där du deltar genom hela kedjan, från analys och programmering till dokumentation och idrifttagning.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med projektgrupper inom tillverkningsteknik.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion och vidareutveckling av automationslösningar för tillverkningsutrustning
Konvertering av styrsystem, främst från ABB AC450 till ABB AC800M
PLC-programmering och anpassning av styrsystem
Bedömning av arbetets omfattning och tekniska lösningar
Teknisk dokumentation
Medverkan vid tester och idrifttagning
Samarbete i projektform såväl som självständigt arbete
Du anställs som konsult hos Consensus men arbetar hos kund i Västerås. Det är ett uppdrag på minst 1 år med möjlighet till förlängning.
Vem du är
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet av automation inom industriell verksamhet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett högt säkerhetstänk i allt du gör.
Vi ser att du har:
Relevant teknisk utbildning, lägst högskoleingenjör eller motsvarande
Erfarenhet från tillverkningsindustri, helst 4 år eller längre men utesluter inte om du har kortare erfarenhet
Flera års praktisk erfarenhet av PLC- och automationsarbete
Mycket goda kunskaper av ABB AC450 och ABB AC800M, det är även bra om du har erfarenhet av andra styrsystem såsom ABB 800xA, Siemens S7 och Allen-Bradley, men inget krav.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson, hannes.eliasson@consensus.nu
, alt. 076 - 112 23 86. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
