2026-02-15


Utbildare inom Automationsingenjör
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom automation med ingenjörsinriktning som vill undervisa och vägleda studerande inom industriell automation. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på styr- och reglerteknik, PLC-programmering, industriella styrsystem samt relevanta delar inom el och mekatronik.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur automatiserade system planeras, programmeras, driftsätts och underhålls i moderna industrimiljöer.

Arbetsuppgifter
Undervisa i automationsteknik, styr- och reglerteknik samt industriella styrsystem

Handleda studerande i PLC-programmering och arbete med HMI/SCADA

Introducera mekatroniska system, sensorteknik och motorstyrning

Undervisa i tillämpad elkunskap kopplad till automation, såsom elscheman och säkerhetskrav

Stötta studerande i felsökning, driftsättning och praktiska tillämpningar

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som automationsingenjör eller inom närliggande tekniskt område

Har erfarenhet av PLC-programmering och industriella styrsystem

Har god förståelse för mekatronik och hur mekanik, el och styrsystem samverkar

Har tillämpad elkunskap relevant för automation och säkerhetskrav

Är trygg i tekniska resonemang och praktiskt arbete

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

