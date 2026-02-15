Automationsingenjör
Utbildare inom Automationsingenjör
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom automation med ingenjörsinriktning som vill undervisa och vägleda studerande inom industriell automation. Rollen omfattar både teoretisk undervisning och praktiska moment, med fokus på styr- och reglerteknik, PLC-programmering, industriella styrsystem samt relevanta delar inom el och mekatronik.
Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur automatiserade system planeras, programmeras, driftsätts och underhålls i moderna industrimiljöer.Publiceringsdatum2026-02-15Arbetsuppgifter
Undervisa i automationsteknik, styr- och reglerteknik samt industriella styrsystem
Handleda studerande i PLC-programmering och arbete med HMI/SCADA
Introducera mekatroniska system, sensorteknik och motorstyrning
Undervisa i tillämpad elkunskap kopplad till automation, såsom elscheman och säkerhetskrav
Stötta studerande i felsökning, driftsättning och praktiska tillämpningar
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund som automationsingenjör eller inom närliggande tekniskt område
Har erfarenhet av PLC-programmering och industriella styrsystem
Har god förståelse för mekatronik och hur mekanik, el och styrsystem samverkar
Har tillämpad elkunskap relevant för automation och säkerhetskrav
Är trygg i tekniska resonemang och praktiskt arbete
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
