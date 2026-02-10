Automationsingenjör
2026-02-10
Fredriksons Verkstads AB är en modern tillverkningsindustri som är specialiserad på att arbeta med rostfritt stål,
kolstål och aluminium. Våra kunder omfattar flera affärsområden med höga krav på god leveransförmåga,
kvalitet och kostnadseffektiva lösningar. Vi omsätter ca 550 MSEK och är drygt 280 personer. Vårt huvudkontor
Vårt huvudkontor finns i Vadstena och under 2006 etablerade vi oss i Suzhou, Kina. Läs mer på www.fredriksons.se.
* PLC- och HMI-arbete: Programmering, konfigurering och justering av PLC- och HMI-system.
* Driftsättning: Idrifttagning av automations- och transportörsystem hos kund.
* Felsökning och optimering: Analysera och åtgärda problem i styrsystem, både vid nyinstallation och befintliga anläggningar.
* Systemintegration: Säkerställa samspel mellan mekanik, el och styrsystem.
* Dokumentation: Upprätta och uppdatera teknisk dokumentation, manualer och funktionsbeskrivningar.
* Kundkontakt och support: Ge teknisk support och utbildning till kund vid behov.
* Resor: Tjänsten innebär resor inom Sverige och internationellt.Kvalifikationer
* Har teknisk eftergymnasial utbildning (automation, el, mekatronik eller motsvarande).
* Har flera års erfarenhet av PLC-programmering (t.ex. Siemens, Allen-Bradley eller liknande).
* Har förståelse för industriella styrsystem, givare, frekvensomriktare och säkerhetsfunktioner.
* Har vana att arbeta i projektfrom och i nära samarbete med både kunder och kollegor
* Innehar B-körkort och kan resa i tjänsten.
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av transportörsystem, SCADA-system eller industriell kommunikation (Profinet, Ethernet/IP m.m.).
ÖVRIGT
Sedan 2006 är Fredriksons Verkstad AB en del av XANO-koncernen. XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade
teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och
automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i
Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 3,2 miljarder
SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen, www.xano.se
