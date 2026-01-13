Automationsingenjör
2026-01-13
Vill du vara med och forma framtidens smarta och hållbara samhälle?
Är du en PLC-programmerare med några års erfarenhet som vill ta nästa steg? Hos oss på Karlskoga Energi & Miljö får du chansen att kombinera avancerad automation för samhällskritisk infrastruktur med AI och digitalisering - och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle!
Uppdraget
Som automationsingenjör i vår automationsgrupp deltar du i utvecklingen av våra automationslösningar inom kraftvärme, VA, biogas, vattenkraft och elnät.
Du arbetar med programmering av PLC/DCS/SCADA. Du är även med i hela kedjan - från behovsanalys, design, installation, testning, driftsättning, dokumentation och felsökning.
Du blir en del av ett erfaret och innovativt team där vi tillsammans utforskar och implementerar ny teknik, till exempel AI-stödd automation och dataanalys för att utveckla framtidens samhällskritiska infrastruktur.
Vår miljö präglas av ett nära samarbete mellan automationsgruppen, drift-underhållspersonal, leverantörer och IT. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra automationssystem med den senaste tekniken för att möta nya krav på säkerhet, hållbarhet och robusthet.
Vad vi erbjuder
- Teknologisk framkant: Du blir en del av en automationsgrupp som tillhör vår AI & digitaliseringsfunktion - här får du arbeta med de senaste teknikerna inom automation.
- Variation: Hos oss får du jobba i en spännande, bred och varierad roll med stort eget ansvar.
- Utvecklingsmöjligheter: Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling och ger dig utrymme att växa inom både automation och digitalisering/ AI.
- Flexibelt arbete: Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete.
- Meningsfullhet: Ditt arbete gör skillnad för hela samhället - vi är motorn i Karlskogas infrastruktur.
Vem är du?
- Du har relevant eftergymnasial utbildning
- Du har ett par års relevant erfarenhet, till exempel av PLC-programmering
- Erfarenhet av programmering inom DCS/SCADA är meriterade
- Du är strukturerad, noggrann och har ett öga för kvalitet och säkerhet
Vi lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt och lösa uppgifter tillsammans med personer från andra funktioner och roller. Det är därför viktigt att du är prestigelös, gillar att samarbeta men att du också är självgående och tar egna initiativ.
Jobba för ett skönare Karlskoga
På Karlskoga Energi & Miljö jobbar vi varje dag med det som får vardagen att flyta, samhället att snurra och framtiden att se ljusare ut. Tillsammans ser vi till att Karlskoga mår bra, växer hållbart och att livet här blir lite enklare, tryggare och ja, skönare.
Vi är cirka 200 engagerade kollegor som har en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vårt uppdrag spänner över bland annat värme, elnät, biogas, vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Vi driver cirkulära flöden, utvecklar långsiktiga lösningar och tänker lika mycket på morgondagen som på vardagen du lever i just nu.
Hos oss är samhällsnyttan alltid i fokus. Vi lär av gårdagen, planerar för framtiden och jobbar för varandra - och för alla som bor och verkar här.
Förmåner och arbetsliv
Hos oss får du en arbetsplats med omtanke, balans och möjlighet att växa. Vi värnar om en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
- Arbetstidsförkortning
- Slopat karensavdrag vid sjukdom
- Gratis laddning av elbil
- Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
Här finns kollegor som ställer upp, en kultur som uppmuntrar initiativ och en arbetsvardag som ger mening. För ett skönare Karlskoga!
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare och tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansök nu!
Vill du vara med och skapa framtidens smarta och hållbara samhälle tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Observera att säkerhetsprövning kan bli aktuell då delar av vår verksamhet omfattar skyddsobjekt och samhällskritisk infrastruktur.
Har du frågor?
Kontakta gärna Eric Andersson, arbetsledare för automationsgruppen 073-662 39 45 eller Åsa Fallqvist, AI & Digitaliseringschef 072-458 05 10.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Karlskoga Energi & Miljö är en kommunal verksamhet. Det innebär att din ansökan blir en offentlig handling när den kommit till oss och vi kan därför inte hantera ansökningar med sekretess.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Karlskoga Energi och Miljö AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlskoga Energi & Miljö Jobbnummer
9681446