Automationsingenjör
2025-12-12
Har du erfarenhet av PLC och vill bidra med din kompetens i en internationell och innovativ miljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Valmet söker nu en Automationsingenjör till vår EI&C-avdelning inom Pulp, Energy and Circularity (PEC). Här arbetar vi med att designa och leverera avancerad utrustning till pappersbruk, energiproducenter och andra industrier världen över, inklusive den marina sektorn. Våra leveranser omfattar elektrifiering, instrumentation och process kontroll, och ingår som en del av Valmets totala lösningar.
Arbetsuppgifter
I rollen som Automationsingenjör kommer du att med projekt från start till mål. Du ansvarar för den tekniska lösningen för att uppfylla kundens standarder och förväntningar samt arbetar med PLC (Programmable Logic Controller). Andra ansvarsområden inkluderar att följa upp kvalitet, tidsplan och budget inom ditt område. Du arbetar nära Valmets projektteam, kund och leverantör för att koordinera engineering-arbetet och säkerställa ett enhetligt resultat. Du kommer ofta att arbeta med flera projekt samtidigt.
Dina uppgifter inkluderar även att ta fram tekniska planer, fatta tekniska beslut, skapa PLC-relaterad dokumentation samt förse inköpsavdelningen med nödvändig information. Ett av dina viktigaste verktyg kommer att vara kundkontraktet, som hjälper dig att styra leveransen av projektet. I leveransprojekt för våra processpecifika produkter kommer du att integrera produkterna genom att definiera, specificera och implementera gränssnitt till OT-system (PLC-styrda maskiner, DCS systems).
Du kommer att arbeta i en global miljö och ha ansvar för de tekniska lösningarna som vi levererar världen över. I rollen samarbetar du nära med både interna team och andra enheter inom Valmets organisation, vilket innebär många internationella kontakter. Tjänsten är permanent och placerad i Sundsvall.
Kvalifikationer
Vi söker både juniora och mer erfarna personer med vilja att växa och utvecklas tillsammans med Valmet. Eftersom expertområdet är omfattande behöver du ha intresse och förmåga att lära dig mer, men även kunna acceptera dina begränsningar och hitta svaren på annat håll.
För att lyckas i rollen behöver du:
Högskole- eller Civilingenjörsutbildning inom relevant område
Erfarenhet av OT-system (helst Siemens och/eller Rockwell) och PLC-programmering
Proaktiv, god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i ett multifunktionellt designteam
Förmåga att prioritera, arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut
Hög noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Öppen för resor vid behov
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att ta dig an alla typer av utmaningar, stora som små, i en inspirerande och dynamisk miljö. Vi erbjuder goda chanser att utvecklas och växa i din roll och bygga din specialistkompetens. Tillsammans med våra globala kollegor arbetar vi nära för att nå framgång och skapa resultat
Förutom meningsfullt arbete stödjer vi ditt välmående med förmåner som wellness-bidrag, gym på plats och en hälsotimme per vecka. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv. Bli en del av ett team där kollegor inte bara är medarbetare, utan också vänner, och tillsammans skapar vi en trygg, stödjande och trivsam arbetsmiljö.
Övrig information
Har vi fångat ditt intresse? Fyll i din ansökan genom länken så snart som möjligt då vi kommer att gå igenom ansökningar löpande, men senast den 18e januari 2026. För mer information om tjänsten kontakta Robert Henriksson, Manager, EI&C Engineering, robert.henriksson@valmet.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi genomför bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester för alla medarbetare, i enlighet med vårt åtagande om en trygg och säker arbetsplats.
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With over 19,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries, and serve an even wider base of process industries with our automation systems and flow control solutions.
www.valmet.com/careers
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valmet AB
(org.nr 556017-3386)
Gustaf Gidlöfs Väg 4 (visa karta
863 33 SUNDSBRUK Jobbnummer
9641998