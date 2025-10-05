Automationsingenjör
2025-10-05
Vi söker en automationsingenjör som vill arbeta med utveckling och dokumentation av automationslösningar för kylsystem inom kraftöverföring. Uppdraget innebär att förbereda automationsdokumentation, genomföra tester och bidra till att lösningar uppfyller kundkrav. Rollen är en central länk mellan eldesign, mekanisk konstruktion och kundens behov.
Om uppdraget
Skapa automationsdokumentation för leveransprojekt i samarbete med ansvarig projektingenjör.
• Säkerställa att produkter uppfyller kundspecifikationer genom att utföra provkörningar, proof of concept samt delta eller ansvara för FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test).
• Underhålla eller skapa kvalitetsdokumentation, manualer och guider.
• Programmera, designa och konfigurera styrsystem (PLC/DCS/RTU/IPC eller liknande).
• Programmera och konfigurera HMI-system.
• Programmera och konfigurera kringutrustning som frekvensomriktare, mjukstartare och transmittrar.
• Designa och konfigurera industriella nätverk, med eller utan redundans (t.ex. IEC61850, DNP3, Modbus, ProfiNet, CanOpen, OPC UA).
• Med stöd av lead engineer arbeta med långsiktiga förbättringar inom ditt område.
• Ge eftermarknadsstöd genom felsökning och framtagning av lösningar.
• Delta i komponenttester, leverantörsbesök och resor i samband med projektleveranser.
De mest använda fabrikaten i projekten är ABB (AC500), Siemens (1500H), Beckhoff, B&R Automation, Mitsubishi, HMS och CISCO.
Din Profil
Vi söker en konsult som är kommunikativ, positiv, strukturerad och målinriktad, men samtidigt ödmjuk inför både egna och andras utmaningar. Det är viktigt att du är proaktiv, tar initiativ och kan anpassa dig till nya arbetssätt samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och teknisk engelska, både i tal och skrift.
Du har minst 3 års sammanhängande erfarenhet av automation inom relevanta branscher (t.ex. maskintillverkning, processindustri eller vatten- och reningsanläggningar), varav minst 1 år i projektverksamhet.
Du har eftergymnasial utbildning eller teknisk examen samt bred erfarenhet från yrkesområdet.
Du har tidigare arbetat med automationslösningar i projektleveranser från marknadsfas till driftsättning.
Du har mycket goda kunskaper i ABB AC500, Siemens S1200/S1500/S400, Beckhoff TwinCAT, Codesys V3, GX Works3 (MELSEC) samt god vana vid IEC 61131-3-programmering.
Nyfikenhet, praktiskt handlag och erfarenhet av att arbeta "hands-on" inom el är viktiga egenskaper. Så ansöker du
